«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» провел задорное начало сезона, но в последних поединках откровенно сдал, проиграв два раза за три последних поединка.
В некоторых встречах подвела концентрация, которая отразилась на увеличившемся количестве потерь по ходу отдельно взятого матча.
Одно из поражений случилось как раз в Кливленде, где хозяева того матча оставили на паркете все ради победы над знаковым соперником.
Можно не сомневаться, что коллектив из Сан-Франциско жаждет реванша и постарается его организовать максимально изощренно.
«Кливленд»
«Кливленд» совсем не блещет игрой и результатами после первого матча нового регулярного чемпионата.
У Бикерстаффа есть проблемы кадрового характера, но даже с ними он умудряется выигрывать поединки через раз.
В последней встрече не удалось сломить сопротивление «Оклахомы», хотя на протяжении большей части матча именно «Кавальерс» тащили игру на себе.
В матче против «Голден Стэйт» будет ещё сложнее, поскольку последняя победа по регулярному чемпионату коллективом из Кливленда была одержана как раз над «воинами».
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.61, победа «Кливленда» — 2.54.
Прогноз: Хозяева не упустят шанс отомстить за недавнее поражение.
Альтернативный прогноз: Матч получится максималньо результативным, поскольку исполнителей в обоих составах более, чем достаточно.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.61.
Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.20.