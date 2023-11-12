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    «Кливленд» окажет достойное сопротивление?

    «Годен Стэйт» — «Кливленд». Ставка (к. 1.61) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Годен Стэйт» — «Кливленд»
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    «Кливленд»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «Чейз Центре» 12 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Годен Стэйт» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Ноября 2023 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» провел задорное начало сезона, но в последних поединках откровенно сдал, проиграв два раза за три последних поединка.

    В некоторых встречах подвела концентрация, которая отразилась на увеличившемся количестве потерь по ходу отдельно взятого матча.

    Одно из поражений случилось как раз в Кливленде, где хозяева того матча оставили на паркете все ради победы над знаковым соперником.

    Все прогнозы на НБА

    Можно не сомневаться, что коллектив из Сан-Франциско жаждет реванша и постарается его организовать максимально изощренно.

    «Кливленд»

    «Кливленд» совсем не блещет игрой и результатами после первого матча нового регулярного чемпионата.

    У Бикерстаффа есть проблемы кадрового характера, но даже с ними он умудряется выигрывать поединки через раз.

    В последней встрече не удалось сломить сопротивление «Оклахомы», хотя на протяжении большей части матча именно «Кавальерс» тащили игру на себе.

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    В матче против «Голден Стэйт» будет ещё сложнее, поскольку последняя победа по регулярному чемпионату коллективом из Кливленда была одержана как раз над «воинами».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.61, победа «Кливленда» — 2.54.

    Прогноз: Хозяева не упустят шанс отомстить за недавнее поражение.

    Альтернативный прогноз: Матч получится максималньо результативным, поскольку исполнителей в обоих составах более, чем достаточно.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.61.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.20.

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    «Годен Стэйт» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.61), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» окажет достойное сопротивление?
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