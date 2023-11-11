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    «Финикс» не оставит шансов сопернику?

    «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 11 ноября 2023 года

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    Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 11 ноября. Время — 06:00 по мск. «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Ноября 2023 года

    «Финикс»

    Лидер «Финикс» Девин Букер находится в лазарете с травмой лодыжки. Защитник команды уже пропустил три матча с участием своей команды. Это были игры с «Чикаго» (116:115), «Детройтом» (120:106) и «Филадельфией» (112:100).

    Также выбыл из строя Дэмион Ли Ли из-за травмы колена, не сыграет защитник Брэдли Била, у которого травма спины.

    Несмотря на проблемы в составе «Финикс» добился побед в двух встречах подряд. Сначала «солнечные» нанесли поражение «Детройту», а затем «Чикаго».

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    В поединке против «Чикаго» все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (107:107). Вклад в победу «Финикса» внес Грэйсон Аллен, защитник команды набрал 26 очков.

    В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 7 место, одержав четыре победы и проиграв в четырёх встречах.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12 место в Западной конференции после 8 проведенных встреч. «Озерники» одержали три победы и потерпели пять поражений.

    «Лейкерс» сейчас преследует черная полоса игр, команда уступила в трех встречах подряд, проиграв на выезде «Хьюстону» (94:128), «Майами» (107:108) и «Орландо» (101:120).

    У «озерников» серьезные проблемы с составом, в лазарете «Лейкерс» 6 баскетболистов. С травмами колена на больничной койке находятся Гейб Винсент, Джейлен Худ-Скифино, с травмой паха — Энтони Дэвис, с травмой пятки — Джарред Вандербилт, с травмой лодыжки — Джексон Хейс и с травмой глаза Руи Хатимура.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в хозяев: победа «Финикса» — 1.63, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.48.

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    Прогноз: У «Финикса» есть прекрасные шансы одержать победу в матче. У «Лейкерс» большие проблемы с составом, «солнечные» могут воспользоваться ситуацией и добиться победы.

    Ставка: Фора «Финикса» (-3.5) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативный прогноз: Если «Финикс» выиграет, то с небольшим преимуществом.

    Альтернативная ставка: Победа «Финикса» с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

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    «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» не оставит шансов сопернику?
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