«Юта»
Защитник «Юты» Коллин Секстон принес победу команде в поединке против «Мемфиса», набрав 23 очка, сделав 3 подбора и отдав 6 передач. Команда из Солт-Лейк-Сити выиграла со счетом 133:109.
Благодаря этой победе «Юта» поднялась на строчку вверх и расположилась на 12-й строчке в Западной коференции. В пяти матчах нового сезона «джазмены» одержали две победы и потерпели три поражения.
В предыдущих матчах «Юта» выиграла у «Лос-Анджелес Клипперс» (120:118) и проиграла «Денверу» (102:110), «Финиксу» (104:126) и «Сакраменто» (114:130).
«Орландо»
Форвард «Орландо» Джонатан Айзек пропустит матч против «Юты», баскетболисту дали отдых. Из-за травмы колена также не сыграет защитник «магов» Кевон Харрис.
В Восточной конференции «Орландо» занимает 4 место при двух победах и двух проигрышей. Команду преследует черная полоса игр. «Мэджик» уступили в матчах против «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:106) и «Лос-Анджелес Клипперс» (102:118).
В стартовых матчах «Орландо» выиграл у «Хьюстона» (116:86) и «Портленда» (102:97).
Прогноз и ставка
Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары: победа «Юты» — 1.98, победа «Орландо» — 1.96.
Прогноз: В последних матчах с участием «Орландо» было заброшено 209-220 очков. Игры с участием «Юты» завершились на отметке в 235-240 баллов. Ожидаем открытые поединок между представителями Восточной и Западной конференций.
Ставка: Тотал больше 222.5 с коэффициентом 1.97.
Альтернативный прогноз: Встречаются абсолютно равные команды. Наш прогноз — победитель пары добьется успеха с небольшим перевесом.
Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.