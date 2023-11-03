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    Устроят ли команды яркое баскетбольное шоу?

    «Юта» — «Орландо». Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Орландо»
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    Солт-Лейк-Сити. «Вивинт Арена». Дата — 3 ноября. Время — 04:00 по мск. «Юта» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Ноября 2023 года
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    •  Юта 04:00 Орландо Орландо
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    «Юта»

    Защитник «Юты» Коллин Секстон принес победу команде в поединке против «Мемфиса», набрав 23 очка, сделав 3 подбора и отдав 6 передач. Команда из Солт-Лейк-Сити выиграла со счетом 133:109.

    Благодаря этой победе «Юта» поднялась на строчку вверх и расположилась на 12-й строчке в Западной коференции. В пяти матчах нового сезона «джазмены» одержали две победы и потерпели три поражения.

    Все прогнозы на НБА

    В предыдущих матчах «Юта» выиграла у «Лос-Анджелес Клипперс» (120:118) и проиграла «Денверу» (102:110), «Финиксу» (104:126) и «Сакраменто» (114:130).

    «Орландо»

    Форвард «Орландо» Джонатан Айзек пропустит матч против «Юты», баскетболисту дали отдых. Из-за травмы колена также не сыграет защитник «магов» Кевон Харрис.

    В Восточной конференции «Орландо» занимает 4 место при двух победах и двух проигрышей. Команду преследует черная полоса игр. «Мэджик» уступили в матчах против «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:106) и «Лос-Анджелес Клипперс» (102:118).

    В стартовых матчах «Орландо» выиграл у «Хьюстона» (116:86) и «Портленда» (102:97).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары: победа «Юты» — 1.98, победа «Орландо» — 1.96.

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    Прогноз: В последних матчах с участием «Орландо» было заброшено 209-220 очков. Игры с участием «Юты» завершились на отметке в 235-240 баллов. Ожидаем открытые поединок между представителями Восточной и Западной конференций.

    Ставка: Тотал больше 222.5 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативный прогноз: Встречаются абсолютно равные команды. Наш прогноз — победитель пары добьется успеха с небольшим перевесом.

    Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 1.91.

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    «Юта» — «Орландо»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Устроят ли команды яркое баскетбольное шоу?
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