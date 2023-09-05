Италия сыграет против США в рамках четвертьфинала чемпионата мира. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 5 сентября, начало — в 15:40 мск. Италия — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Сборная Италия в последний момент вырвала путёвку в 1/4 финала чемпионата мира, обыграв сборную Пуэрто-Рико (73:57). Ключеую роль в матче сыграл форвард итальянцев Джампаоло Риччи, который оформил 15 очков.

Италия одержала третью победу подряд на турнире, ранее были обыграны команды Сербии (78:76) и Филиппин (90:83).

Италия вовремя включилась в борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира. В предпоследнем туре итальянская команда нанесла поражение лидеру своего квартета — Сербии (78:76). Соперников разделили всего два очка.

Вклад в победу Италии внёс форвард сборной и «Юты» Симоне Фонтеккио. Игроку удалось отправить в кольцо сербов 30 очков. До дабл-дабла баскетболисту на хватило трех подборов.

США

Сборная Соединенных Штатов обеспечила себе место в четвертьфинале баскетбольного чемпионата мира после уверенной победы над командой Черногории (85:73).

Решающую роль в игре сыграл Энтони Эдвардс. Защитник «Миннесоты» отправил в кольцо соперника 17 очков.

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В этом розгрыше сборная США обыграл Новую Зеландию (99:72), Грецию (109:81), Иорданию (110:62) и Черногорию (85:73).

А потому США позволили дать слабину в матче последнего тура против литовской команде, который американцы проиграли (104:110).

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе гостей: победа Италии — 11.50, победа США — 1.04.

Прогноз: Сборная США — фаворит предстоящего матча 1/4 финала. Ожидаем уверенную победу американцев, а вместе с ней и выход в полуфинал чемпионата мира.

Ставка: Фора США (-17) с коэффициентом 2.07.

Альтернативный прогноз: США за игру забрасывает около 90 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал США больше 97.5 с коэффициентом 2.04.