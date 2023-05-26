Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 26 мая. Время — 03:30 по мск. «Бостон» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» выиграл четвёртый матч серии полуфинальной битвы с «Майами» (116:99). Этой победой «кельты» сократили отставание в противостоянии (1:3 — счёт серии не в пользу «Бостона»). Таким образом противостояние лучших команд Востока возвращается на родную арену бостонцев «ТД-гарден».

В последней встрече ключевую роль сыграл лидер «Бостона» Джейсон Тейтум. Форвард отправил в кольцо соперника 33 очка и совершил 11 подборов. До трипл-дабла игроку не хватило трёх передач.

А ещё «Бостон» не только сохранил шансы на выход в финал турнира, но и прервал черную полосу игр, которая состояла из трёх матчей. Это были три проигрыша в полуфинальной дуэли с «Майами».

Все прогнозы на НБА

Напомним, в прошлом сезоне «Бостон» дошёл до финала, где в битве за титул лучшей команды НБА проиграл «Голден Стэйт».

В этом сезоне плей-офф «Бостон» прошёл такие команды как «Филадельфия» (4:3 — победа в серии) и «Атланта» (4:2 — победа в серии).

В 1/8 финала турнира «Бостон» вышел со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате команда выиграла 57 матчей и проиграла 25 встреч.

«Майами»

«Майами» упустил возможность «свипнуть» «кельтом» в 1/2 финала. Для этого нужно было обыграть «Бостон» в домашнем матче и делать счёт 4:0. Однако не получлось, в итоге противостояние продлилось ещё на один матч.

В четвёртом матче дуэли в составе «Майами» стоит отметить Джимми Батлера, которому удалось набрать 29 очков. Лидер «хитовцев» остановился в одном подборе, чтобы оформить дабл-дабл.

Также этим проигрышем баскетболисты из Флориды лишились выигрышной серии из четырёх матчей. Это три победы над «Бостоном» и одна — над «Нью-Йорком».

На предыдущих стадиях турнира «Майами» пришлось пройти серьезный путь: от победы над «Чикаго» (102:91) в плей-ин до невероятных триумфов над «Милуоки» (4:1 — победа в серии) и «Нью-Йорком» (4:2 — победа в серии).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.36, победа «Майами» — 3.52.

Прогноз: «Бостон» может совершить исторический камбэк, для этого нужно выиграть ещё три матча у «Майами».Важно не допустить осечки, которая может оставить за бортом турнира. Пятый поединок противостояния пройдет в Бостоне, так что можно ожидать новой победы «кельтов».

Ставка: Фора «Бостона» (-9.5) с коэффициентом 2.27.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что команды устроят результативный баскетбол. К тому же можно повысить ставки в пользу успеха «Бостона».

Альтернативная ставка: П1 и ТБ 215.5 с коэффициентом 2.40.