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    «Голден Стэйт» сравняет счет в серии?

    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 05 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Голден Стэйт»
    Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 05 мая. Время — 04:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 05 Мая 2023 года

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» после эмоциональной серии против «Сакраменто» оказался эмоционально выхолощенным и не смог на равных сопротивляться против заряженного Леброна и его парней.

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    Томпсон и Карри были хороши в атаке, но недостаточно хороши в защите, а скамейка не подтащила. «Воины» старались держать баланс на протяжении большей части времени, но на концовку их все же не хватило.

    Шансы победить в первом матче серии были, но гости были откровенно лучше. Проигрывать второй матч серии ан своем паркете ни в ком случае не стоит, иначе это может все закончиться очень плохо.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» провел образцово показательный первый матч серии против самой горячей команды плей-офф на данный момент времени.

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    Коллектив Хэма показал монструозную игру в обороне, но больше всех впечатлил Энтони Дэвис, который набрал 30 очков и сделал 23 подбора. Цифры просто невероятные. Даже Леброн со своими 22 + 11 не выглядит так убедительно.

    Мало верится, что вторую игру серии Карри и компания отдадут просто так, поэтому вариантов того, что «озерники» смогут забрать себе и вторую игру серии, крайне мало.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают хозяев фаворитом в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.45, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.07.

    Прогноз: Хозяева должны побеждать в предстоящем поединке и сделают все возможное для этого.

    Альтернативный прогноз: Игра получится результативной и очков будет ещё больше, чем в первом матче серии.

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.29.

    Альтернативная ставка: ТМ 228 с коэффициентом 1.95.

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    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Голден Стэйт» сравняет счет в серии?
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