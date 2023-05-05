Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 05 мая. Время — 04:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» после эмоциональной серии против «Сакраменто» оказался эмоционально выхолощенным и не смог на равных сопротивляться против заряженного Леброна и его парней.

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Томпсон и Карри были хороши в атаке, но недостаточно хороши в защите, а скамейка не подтащила. «Воины» старались держать баланс на протяжении большей части времени, но на концовку их все же не хватило.

Шансы победить в первом матче серии были, но гости были откровенно лучше. Проигрывать второй матч серии ан своем паркете ни в ком случае не стоит, иначе это может все закончиться очень плохо.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» провел образцово показательный первый матч серии против самой горячей команды плей-офф на данный момент времени.

Коллектив Хэма показал монструозную игру в обороне, но больше всех впечатлил Энтони Дэвис, который набрал 30 очков и сделал 23 подбора. Цифры просто невероятные. Даже Леброн со своими 22 + 11 не выглядит так убедительно.

Мало верится, что вторую игру серии Карри и компания отдадут просто так, поэтому вариантов того, что «озерники» смогут забрать себе и вторую игру серии, крайне мало.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают хозяев фаворитом в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.45, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 3.07.

Прогноз: Хозяева должны побеждать в предстоящем поединке и сделают все возможное для этого.

Альтернативный прогноз: Игра получится результативной и очков будет ещё больше, чем в первом матче серии.

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.29.

Альтернативная ставка: ТМ 228 с коэффициентом 1.95.