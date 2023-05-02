«Денвер»
Первый матч между этими командами закончился почти разгромной победой «Денвера», хотя в соперниках был очень даже серьезный соперник во главе с Дюрантом.
Трио в лице Мюррея, Йокича и Гордона устроили настоящее представление и набрали почти две трети очков своей команды (80 результативных баллов на троих).
Коллективу из Колорадо не стоит ничего ломать, но нужно быть готовым к тому, что отдельно взятые игроки могут организовать перформанс в одно лицо. Поэтому в предстоящем поединке хозяева видятся фаворитами, но при всем этом гости могут удивить.
«Финикс»
У «Финикс» в первой игре на паркете было только два баскетболиста, которые и тянут всю массу коллектива Монти Уильямса. 56 очков на двоих не помогли оказать достойное сопротивление клубу из Колорадо.
Команда из Аризоны пыталась играть пик-н-роллы, но при этом у неё хромала реализация с игры. «Денвер» умеет подстраиваться под любого соперника, поэтому без геройств главных звезд клуба не обойтись.
Шансы на победу в гостях есть, но для этого нужно, чтобы играли не два человека из стартовой пятерки, а хотя бы четыре.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.56, победа «Финикса» — 2.68.
Прогноз: «Финикс» пока что не готов к такому сопротивлению, и второй матч серии также проиграет.
Альтернативный прогноз: В первой игре серии получилось непозволительно много открытых бросков, поэтому во втором матче серии будет низовая игра.
Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.14.
Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.28.