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    «Денвер» способен повести со счетом 2:0?

    «Денвер» — «Финикс». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 02 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Финикс»
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    «Денвер»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Болл Арене» 02 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 02 Мая 2023 года
    Денвер
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    •  Денвер 05:00 Финикс Финикс
  • НБА. Плей-офф
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    «Денвер»

    Первый матч между этими командами закончился почти разгромной победой «Денвера», хотя в соперниках был очень даже серьезный соперник во главе с Дюрантом.

    Все прогнозы на НБА

    Трио в лице Мюррея, Йокича и Гордона устроили настоящее представление и набрали почти две трети очков своей команды (80 результативных баллов на троих).

    Коллективу из Колорадо не стоит ничего ломать, но нужно быть готовым к тому, что отдельно взятые игроки могут организовать перформанс в одно лицо. Поэтому в предстоящем поединке хозяева видятся фаворитами, но при всем этом гости могут удивить.

    «Финикс»

    У «Финикс» в первой игре на паркете было только два баскетболиста, которые и тянут всю массу коллектива Монти Уильямса. 56 очков на двоих не помогли оказать достойное сопротивление клубу из Колорадо.

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    Команда из Аризоны пыталась играть пик-н-роллы, но при этом у неё хромала реализация с игры. «Денвер» умеет подстраиваться под любого соперника, поэтому без геройств главных звезд клуба не обойтись.

    Шансы на победу в гостях есть, но для этого нужно, чтобы играли не два человека из стартовой пятерки, а хотя бы четыре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.56, победа «Финикса» — 2.68.

    Прогноз: «Финикс» пока что не готов к такому сопротивлению, и второй матч серии также проиграет.

    Альтернативный прогноз: В первой игре серии получилось непозволительно много открытых бросков, поэтому во втором матче серии будет низовая игра.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.14.

    Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.28.

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    «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Денвер» способен повести со счетом 2:0?
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