В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Финикс». Игра пройдет на «Болл Арене» 02 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

Первый матч между этими командами закончился почти разгромной победой «Денвера», хотя в соперниках был очень даже серьезный соперник во главе с Дюрантом.

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Трио в лице Мюррея, Йокича и Гордона устроили настоящее представление и набрали почти две трети очков своей команды (80 результативных баллов на троих).

Коллективу из Колорадо не стоит ничего ломать, но нужно быть готовым к тому, что отдельно взятые игроки могут организовать перформанс в одно лицо. Поэтому в предстоящем поединке хозяева видятся фаворитами, но при всем этом гости могут удивить.

«Финикс»

У «Финикс» в первой игре на паркете было только два баскетболиста, которые и тянут всю массу коллектива Монти Уильямса. 56 очков на двоих не помогли оказать достойное сопротивление клубу из Колорадо.

Команда из Аризоны пыталась играть пик-н-роллы, но при этом у неё хромала реализация с игры. «Денвер» умеет подстраиваться под любого соперника, поэтому без геройств главных звезд клуба не обойтись.

Шансы на победу в гостях есть, но для этого нужно, чтобы играли не два человека из стартовой пятерки, а хотя бы четыре.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.56, победа «Финикса» — 2.68.

Прогноз: «Финикс» пока что не готов к такому сопротивлению, и второй матч серии также проиграет.

Альтернативный прогноз: В первой игре серии получилось непозволительно много открытых бросков, поэтому во втором матче серии будет низовая игра.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.14.

Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.28.