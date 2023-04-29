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    «Кингз» смогут зацепиться за седьмой матч?

    «Голден Стэйт» — «Сакраменто». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Сакраменто»
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    «Сакраменто»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Чейз Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    Чемпионская команда — есть чемпионская команда. Многие начали сомневаться, что «Голден Стэйт» сможет уйти с 0:2 в серии, но они глубоко ошибались.

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    Коллектив из Калифорнии в третьем матче на территории «Кингз» продемонстрировал все свое величие, когда сразу четыре игрока стартовой пятерки набрали 20 очков и больше.

    Хозяева делали все, что могли, но против такой заведенной машины шансов попросту не было. В предстоящем поединке в «Чейз центре» действующий чемпион сделает все возможное, чтобы закончить серию при своих болельщиках.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» после первых двух матче серии откровенно остановился, а подопечные Керра его попросту съели.

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    В последних матчах серии «Кингз» совсем не показывают ничего привлекательного на паркете, а лидеры клуба как будто совсем впали в спячку. Сабонис с Фоксом ещё что-то пытаются сделать, но тот же Барнс откровенно проваливает серию.

    После трех проигранных матчей откровенно не верится в «Сакраменто». Клуб деморализован, и выбраться из такого состояния «королям» попросту не представляется возможным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.37, победа «Сакраменто» — 3.52.

    Прогноз: Хозяева все завершат на своем паркете.

    Альтернативный прогноз: В матче будет обилие очков с двух сторон, но больше в этом преуспеют хозяева.

    Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.05.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 1.95.

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    «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Кингз» смогут зацепиться за седьмой матч?
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