В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в «Чейз Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Голден Стэйт» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

Чемпионская команда — есть чемпионская команда. Многие начали сомневаться, что «Голден Стэйт» сможет уйти с 0:2 в серии, но они глубоко ошибались.

Все прогнозы на НБА

Коллектив из Калифорнии в третьем матче на территории «Кингз» продемонстрировал все свое величие, когда сразу четыре игрока стартовой пятерки набрали 20 очков и больше.

Хозяева делали все, что могли, но против такой заведенной машины шансов попросту не было. В предстоящем поединке в «Чейз центре» действующий чемпион сделает все возможное, чтобы закончить серию при своих болельщиках.

«Сакраменто»

«Сакраменто» после первых двух матче серии откровенно остановился, а подопечные Керра его попросту съели.

В последних матчах серии «Кингз» совсем не показывают ничего привлекательного на паркете, а лидеры клуба как будто совсем впали в спячку. Сабонис с Фоксом ещё что-то пытаются сделать, но тот же Барнс откровенно проваливает серию.

После трех проигранных матчей откровенно не верится в «Сакраменто». Клуб деморализован, и выбраться из такого состояния «королям» попросту не представляется возможным.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.37, победа «Сакраменто» — 3.52.

Прогноз: Хозяева все завершат на своем паркете.

Альтернативный прогноз: В матче будет обилие очков с двух сторон, но больше в этом преуспеют хозяева.

Ставка: Ф1 (-8) с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 1.95.