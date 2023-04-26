В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена». Дата — 26 апреля. Время — 04:00 по мск. «Денвер» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» играл в свой баскетбол в четвертом матче серии, но не смог выиграть чисто в основное время встречи. Все решилось в овертайме, где удача сопутствовала подопечным Финча.

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В команде Мэлоуна был безупречен Йокич, который практически в одиночку для своего клуба выиграл тот матч, набрав 43 балла.

Команда из Колорадо сделает все возможное, чтобы оформить победу в предстоящей игре ещё до большого перерыва.

«Миннесота»

«Тимбервулвз» откровенно повезло, что они смогли перевести четвертый матч серии в овертайм, аа в нем уже разобрались с сильным соперником.

Нужно отдать должное лидерам «Миннесоты», поскольку Эдвардс оформил 34 очка в кольцо соперника, а Таунс запомнился 17 набранными очками.

Откровенно говоря, в пятом матче серии на территории «Наггетс» гостям практически ничего не светит. Поскольку клуб Мэлоуна больше не допустит такого недоразумения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.22, победа «Миннесоты» — 5.10.

Прогноз: «Денвер» не смог победить в четвертой игре серии чисто по случайности.

Альтернативный прогноз: Игра получится результативная, потому ждем большой тотал.

Ставка: Ф1 (-13.5) с коэффициентом 2.23.

Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.19.