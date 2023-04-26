ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Арсенал»Все или ничего. «Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграют титул на «Этихаде» Массимилиано АллегриТерритория хаоса. Судьба «Ювентуса» вызывает смятение и гнев у топ-клубов Италии В одном из самых известных матчей АПЛ «МЮ» выиграл у «Арсенала» со счетом 8:2Топ-10 самых позорных поражений в истории АПЛ
  • 22:27
    • «Реал» на выезде проиграл «Жироне»
    Все новости спорта

    «Миннесота» зацепит ещё одну игру в серии?

    «Денвер» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 26 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миннесота»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена». Дата — 26 апреля. Время — 04:00 по мск. «Денвер» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 26 Апреля 2023 года
    Денвер
  • НБА
    •  Денвер 04:00 Миннесота Миннесота
  • НБА. Плей-офф
    •

    «Денвер»

    «Денвер» играл в свой баскетбол в четвертом матче серии, но не смог выиграть чисто в основное время встречи. Все решилось в овертайме, где удача сопутствовала подопечным Финча.

    Все прогнозы на НБА

    В команде Мэлоуна был безупречен Йокич, который практически в одиночку для своего клуба выиграл тот матч, набрав 43 балла.

    Команда из Колорадо сделает все возможное, чтобы оформить победу в предстоящей игре ещё до большого перерыва.

    «Миннесота»

    «Тимбервулвз» откровенно повезло, что они смогли перевести четвертый матч серии в овертайм, аа в нем уже разобрались с сильным соперником.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Нужно отдать должное лидерам «Миннесоты», поскольку Эдвардс оформил 34 очка в кольцо соперника, а Таунс запомнился 17 набранными очками.

    Откровенно говоря, в пятом матче серии на территории «Наггетс» гостям практически ничего не светит. Поскольку клуб Мэлоуна больше не допустит такого недоразумения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Денвера» — 1.22, победа «Миннесоты» — 5.10.

    Прогноз: «Денвер» не смог победить в четвертой игре серии чисто по случайности.

    Альтернативный прогноз: Игра получится результативная, потому ждем большой тотал.

    Ставка: Ф1 (-13.5) с коэффициентом 2.23.

    Альтернативная ставка: ТБ 225 с коэффициентом 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Финикс — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рамос — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Андреева — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Свитолина — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Грачева — Ван Сиюй
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Калинская — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хименес-Касинцева — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бублик — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Кресси — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хетафе — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Денвер» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 26.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Миннесота» зацепит ещё одну игру в серии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры