Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 22 апреля. Время — 20:00 по мск. «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» в шаге от провала, ещё одно поражение и клуб из Нью-Йорка может покинуть турнир. «Сети» проигрывают «Филадельфии» в серии (0:3). После двух гостевых проигрышей последовало домашнее поражение (97:102). Соперников разделили всего пять очков.

В составе «Бруклина» в этом матче лучшим игроком стал Микал Бриджес. Форвард набрал 26 очков, совершил шесть подборов и отдал пять передач.

Предыдущие две встречи серии «Бруклин» уступил «Филадельфии» со счётом 84:96 и 101:121.

В прошлом сезоне на этой же стадии нью-йоркцы не смогли избежать свипа от «Бостона», проиграв в серии (0:4).

В этом году «Бруклин» идёт по схожему сценарию в противостоянии с «Филадельфией». Удастся ли избежать крупного разгрома — ответ узнаем в четвёртом матче соперников.

«Филадельфия»

Третья победа «Филадельфии» в серии плей-офф и пятая подряд, с учётом матчей регулярного сезона. В последней выигрышной игре в составе «76-х» отличился Тайриз Макси, которому удалось набрать 25 очков, совершить три подбора и сделать три передачи.

Тайриз Макси успешно сыграл и во втором поединке команд (96:84). В этой встрече защитник отправил в кольцо «Бруклина» 33 очка. А в стартовой встрече (121:101) на площаде ключевым игроком стал Джоэл Эмбиид, забросив в кольцо соперника 26 очков.

В плей-офф турнира «Филадельфия» вышла с третьего места Восточной конференции, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

От выхода в четвертьфинал турнира «Филадельфию» отделяет всего одна победа над «Бруклином». В следующей стадии плей-офф «76-е» могут встретиться с победителем пары «Бостон» — «Атланта».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Бруклина» — 2.79, победа «Филадельфии» — 1.36.

Прогноз: В предстоящей встрече «Филадельфия» скорее всего поставит точку в противостоянии. Можно ожидать уверенной победы «76-х».

Ставка: Фора «Филадельфии» (-8.5) с коэффициентом 2.15.

Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу результативности матча. В среднем за игру соперники забрасывают 200 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 210.5 очков с коэффициентом 2.06.