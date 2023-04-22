Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 22 апреля. Время — 02:00 по мск. «Атланта» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» проигрывает в серии «Бостону» (0:2). В гостевых матчах «ястребы» проиграли «Бостону» (99:112 и 106:119). Несмотря на неудачные игры в составе «Хокс» отличился Деджанте Маррей, оформивший 24 и 29 очков соответственно.

В этом сезоне баскетболисты Куина Снайдера пробивались в плей-офф через стадию плей-ин, обыграв в квалификационном турнире «Майами» (116:105).

В своей конференции «Атланта» заняла восьмое место, одержав победу в 41 матче и столько же встреч проиграла.

«Атланта» в прошлом году остановилась как раз в 1/8 финала, дальше по турнирной сетке команду из Джорджии не пустил «Майами» (1:4 — поражение в серии).

«Бостон»

Домашнюю серию игр противостояния с «Атлантой» игроки «Бостона» могут занести себе в актив. Вице-чемпион добился двух побед (112:99 и 119:106). В первом поединке вклад в победу «кельтов» внёс Джейлен Браун, защитник оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов.

Во второй встрече серии лучший коэффициент полезности действия у Джейсона Тейтума: 29 очков, 10 подборов и 6 передач.

Победная серия «Бостона» уже состоит из пяти матчей. Все виктории были одержаны в домашних стенах, в регулярном сезоне «кельты» переиграли «Атланту» (120:114) и «Торонто» (121:102 и 97:93).

«Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Атланты» — 2.82, победа «Бостона» — 1.51.

Прогноз: «Бостон» намерен продлить победную серию в противостоянии с «Атлантой» и это реально. «Кельты» сейчас демонстрируют яркий баскетбол и наверняка добьются очередного успеха в противостоянии.

Ставка: П2 в 6 и более очков с коэффициентом 2.06.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности поединка.

Альтернативная ставка: П2 и ТБ 229.5 с коэффициентом 2.80.