ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Ман Сити»Неудержимые. Холанн — лекарство от неудач «Ман Сити» в Лиге чемпионов? Деклан РайсУзкопрофильный паспортист. Нужен ли Деклан Райс «Арсеналу»? «Акрон» — «Спартак»Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась?
    Все новости спорта

    Уничтожит ли «Бостон» соперника в третий раз?

    «Атланта» — «Бостон». Прогноз (к. 2.06), ставка на матч плей-офф НБА, 22 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Филадельфия» — «Бостон». Сезон 2022/2023
    Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 22 апреля. Время — 02:00 по мск. «Атланта» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 22 Апреля 2023 года
    Атланта
  • НБА. Плей-офф
    •  Атланта 02:00 Бостон Бостон
  • НБА. Плей-офф
    •

    «Атланта»

    «Атланта» проигрывает в серии «Бостону» (0:2). В гостевых матчах «ястребы» проиграли «Бостону» (99:112 и 106:119). Несмотря на неудачные игры в составе «Хокс» отличился Деджанте Маррей, оформивший 24 и 29 очков соответственно.

    В этом сезоне баскетболисты Куина Снайдера пробивались в плей-офф через стадию плей-ин, обыграв в квалификационном турнире «Майами» (116:105).

    В своей конференции «Атланта» заняла восьмое место, одержав победу в 41 матче и столько же встреч проиграла.

    «Атланта» в прошлом году остановилась как раз в 1/8 финала, дальше по турнирной сетке команду из Джорджии не пустил «Майами» (1:4 — поражение в серии).

    «Бостон»

    Домашнюю серию игр противостояния с «Атлантой» игроки «Бостона» могут занести себе в актив. Вице-чемпион добился двух побед (112:99 и 119:106). В первом поединке вклад в победу «кельтов» внёс Джейлен Браун, защитник оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов.

    Во второй встрече серии лучший коэффициент полезности действия у Джейсона Тейтума: 29 очков, 10 подборов и 6 передач.

    Победная серия «Бостона» уже состоит из пяти матчей. Все виктории были одержаны в домашних стенах, в регулярном сезоне «кельты» переиграли «Атланту» (120:114) и «Торонто» (121:102 и 97:93).

    «Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Атланты» — 2.82, победа «Бостона» — 1.51.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Бостон» намерен продлить победную серию в противостоянии с «Атлантой» и это реально. «Кельты» сейчас демонстрируют яркий баскетбол и наверняка добьются очередного успеха в противостоянии.

    Ставка: П2 в 6 и более очков с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности поединка.

    Альтернативная ставка: П2 и ТБ 229.5 с коэффициентом 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.81
  • Прогноз на матч Ухань Фри Таунс — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.09
  • Прогноз на матч Варильяс — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эванс — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хюслер — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Сивасспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.12
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атланта» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Уничтожит ли «Бостон» соперника в третий раз?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры