Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 20 апреля. Время — 04:00 по мск. «Милуоки» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» неудачно начал серию игр в противостоянии с «Майами» (117:130). В составе «баксов» можно отметить Криса Миддлтон, который отправил в кольцо соперника 33 очка. Форвард вернулся в строй после травмы колена, которую игрок получил 6 апреля в матче с «Чикаго».

«Милуоки» явно не хватает своей главной ударной силы Янниса Адетокунбо. Греческий форвард только вернулся в игру после травмы колена, как снова оказался в лазарете. В первом поединке 1/8 финала против «Майами» Адетокунбо успел сыграть чуть больше 10 минут игрового времени, потом игрок получил травму спины.

На данный момент команду из штата Висконсин преследует чёрная полоса игр — три проигрыша подряд. В регулярном чемпионате «Милуоки» потерпел фиаско в матчах с «Торонто» (105:121) и «Мемфисом» (114:137).

В последний раз команда побеждала 6 апреля, тогда был обыгран «Чикаго» со счётом 105:92.

«Майами»

Матчи на вылет «Майами» проводит пока успешно. В первом поединке 1/8 финала против лучшей команды Восточной конференции лучшего результата добился Джимми Батлер. В матче против «Милуоки» защитник оформил дабл-дабл из 35 очков и 11 передач.

В тройку лучших игроков по результативности вошёл Бэм Адебайо. Центровой «Майами» набрал 22 очка, до трипл-дабла игроку не хватило одного подбора и трёх передач.

Почти 20 минут игрового времени на площадке провёл Тайлер Хирро, однако защитник сломал руку. Теперь игрок в лазарете составит компанию Николе Йовичу, который не может вернуться в строй из-за травмы спины.

Ранее «Майами» успешно сыграла в стадии плей-ин, обыграв «Чикаго» (102:91). Именно эта победа помогла «хитовцам» обеспечить путёвку в 1/8 финала турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Милуоки» — 1.27, победа «Майами» — 4.32.

Прогноз: 247 очков — столько забросили соперники в первом матче дуэли. Наверняка, баскетболисты «Майами» и «Милуоки» на достигнутом не остановятся и продолжат играть в верховой баскетбол.

Ставка: Тотал больше 232.5 с коэффициентом 3.05.

Альтернативный прогноз: Несмотря на проигрыш в стартовом матче серии, «Милуоки» остаётся фаворитом пары. Лучшая команда Восточной конференции точно даст бой сопернику. Стоит рискнуть в пользу «баксов», даже в отсутствии её лидера Янниса Адетокунбо.

Альтернативная ставка: Фора «Милуоки» (-9.5) с коэффициентом 2.06.