ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоМесси, Гюндоган, Фирмино и еще топ-5 свободных агентов этого лета «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Бавария» в надежде на камбэк, «Челси» нужно чудо в Лондоне, исторический матч «Наполи» «Наполи» — «Милан»«Наполи» — «Милан». Онлайн
  • 19:40
    • Названы лучшие игроки нынешнего Кубка Стэнли по версии ESPN
  • 14:32
    • Мане хочет остаться в «Баварии»
    Все новости спорта

    Восстановит ли «Милуоки» равновесие в серии?

    «Милуоки» — «Майами». Прогноз (к. 3.05), ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Милуоки Бакс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Майами»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Милуоки». Сезон 2022/2023
    Милуоки. Стадион «Фисерв Форум». Дата — 20 апреля. Время — 04:00 по мск. «Милуоки» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 20 Апреля 2023 года
    Милуоки
  • НБА. Плей-офф
    •  Милуоки 04:00 Майами Майами
  • Майами
    •

    «Милуоки»

    «Милуоки» неудачно начал серию игр в противостоянии с «Майами» (117:130). В составе «баксов» можно отметить Криса Миддлтон, который отправил в кольцо соперника 33 очка. Форвард вернулся в строй после травмы колена, которую игрок получил 6 апреля в матче с «Чикаго».

    «Милуоки» явно не хватает своей главной ударной силы Янниса Адетокунбо. Греческий форвард только вернулся в игру после травмы колена, как снова оказался в лазарете. В первом поединке 1/8 финала против «Майами» Адетокунбо успел сыграть чуть больше 10 минут игрового времени, потом игрок получил травму спины.

    На данный момент команду из штата Висконсин преследует чёрная полоса игр — три проигрыша подряд. В регулярном чемпионате «Милуоки» потерпел фиаско в матчах с «Торонто» (105:121) и «Мемфисом» (114:137).

    В последний раз команда побеждала 6 апреля, тогда был обыгран «Чикаго» со счётом 105:92.

    «Майами»

    Матчи на вылет «Майами» проводит пока успешно. В первом поединке 1/8 финала против лучшей команды Восточной конференции лучшего результата добился Джимми Батлер. В матче против «Милуоки» защитник оформил дабл-дабл из 35 очков и 11 передач.

    В тройку лучших игроков по результативности вошёл Бэм Адебайо. Центровой «Майами» набрал 22 очка, до трипл-дабла игроку не хватило одного подбора и трёх передач.

    Почти 20 минут игрового времени на площадке провёл Тайлер Хирро, однако защитник сломал руку. Теперь игрок в лазарете составит компанию Николе Йовичу, который не может вернуться в строй из-за травмы спины.

    Ранее «Майами» успешно сыграла в стадии плей-ин, обыграв «Чикаго» (102:91). Именно эта победа помогла «хитовцам» обеспечить путёвку в 1/8 финала турнира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Милуоки» — 1.27, победа «Майами» — 4.32.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: 247 очков — столько забросили соперники в первом матче дуэли. Наверняка, баскетболисты «Майами» и «Милуоки» на достигнутом не остановятся и продолжат играть в верховой баскетбол.

    Ставка: Тотал больше 232.5 с коэффициентом 3.05.

    Альтернативный прогноз: Несмотря на проигрыш в стартовом матче серии, «Милуоки» остаётся фаворитом пары. Лучшая команда Восточной конференции точно даст бой сопернику. Стоит рискнуть в пользу «баксов», даже в отсутствии её лидера Янниса Адетокунбо.

    Альтернативная ставка: Фора «Милуоки» (-9.5) с коэффициентом 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Остапенко — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Крейчикова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сандерленд — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Блэкпул — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сток Сити — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.76
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миллуолл — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милуоки» — «Майами»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Восстановит ли «Милуоки» равновесие в серии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры