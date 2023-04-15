Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 15 апреля. Время — 20:00 по мск. «Филадельфия» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Серия первого раунда плей-офф между «Филадельфией» и «Бруклином» стартует в штате Пенсильвания. «Филадельфия» заняла третье место в Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата «76-е» одержали 54 победы и потерпели 28 поражений.

В последнем туре «Филадельфия» в гостях нанесла разгромное поражение «Бруклину» (134:105), своему нынешнему оппоненту по раунду плей-офф. Вклад в победу «Сиксерс» внёс Луис Кинг, форвард оформил 20 очков, отдела две передачи и совершил четыре подбора.

Шесть игроков «Филадельфии» находятся на больничной койке. Из лазарета до сих пор не вернулись травмированные баскетболисты: Де'Энтони Мелтон (травма икры), Джорджес Нианг травмировал колено, а Пи Джей Такер — икру. У Джеймса Хардена — травма ахилла, а у Тобиаса Харриса — травма бедра. Отдых получил ещё один ключевой игрок Джоэл Эмбиид.

«Бруклин»

«Бруклин» вышел в 1/8 финала турнира с шестого места своей конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений. В последнем матче регулярки нью-йоркцы проиграли «Филадельфии» (105:134).

В поединке против «Филадельфии» прервалась победная серия «Бруклина», которая состояла из двух матчей. Ранее «сети» нанесли поражение «Орландо» (101:84) и «Детройту» (123:108).

С травмой колена из строя выбыли сразу три баскетболиста «Бруклина». В первом матче серии против «Филадельфии» не смогут сыграть форварды Кэмерон Джонсон, Ройс О'Нил и защитник Бен Симмонс.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Филадельфии» — 1.29, победа «Бруклина» — 4.08.

Прогноз: «Филадельфия» даже без ключевых игроков в составе — сильна. Это показала последняя игра с «Бруклином» в регулярном чемпионате. Ожидаем уверенной победы команды-хозяйки. Не исключаем крупной победы «Филадельфии».

Ставка: Фора «Филадельфии» (-15) с коэффициентом 3.40.

Альтернативный прогноз: В последнем матче «Филадельфия» и «Бруклин» забросили 239 очков. Так что можно сыграть на результативности поединка и в предстоящем поединке.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 4.00.