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    Выстоят ли Трей Янг и команда в Бостоне?

    «Бостон» — «Атланта». Прогноз (к. 2.13), ставка на матч регулярки НБА, 15 апреля 2023 года

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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 15 Апреля 2023 года

    «Бостон»

    «Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 поражений. В последнем туре «Бостон» обыграл «Атланту» (120:114). Вклад в победу бостонцев внёс Пэйтон Притчард, защитник оформил трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 11 передач.

    Теперь соперники встретятся в первом раунде плей-офф, «Бостон» и «Атланта» разыграют путёвку в четвертьфинал турнира. На данный момент победная серия «Бостона» составляет три матча. Помимо победы над «Атлантой», были также дважды обыгран «Торонто» (121:102 и 97:93).

    У «Бостона» в первом матче серии могут возникнуть проблемы, так как у команды травмированы четыре баскетболиста. Главная потеря — из строя выбыл лидер Джейсон Тейтум, получивший травму бедра в одном из матчей против «Торонто».

    Также не смогут сыграть Данило Галлинари (травма колена), Джейлен Браун (травма пальца) и Эл Хорфорд (травма спины). Участие ещё трёх игроков — под вопросом. Речь о Малкольме Брогдоне (травма спины), Маркусе Смарте (травма шеи) и Роберте Уильямсе (травма колена).

    «Атланта»

    «Атланта» заняла восьмое место в Восточной конференции. На первом этапе турнира «Хокс» одержал победу в 41 матче и столько же встреч проиграла. В плей-офф команда не вышла напрямую.

    Пришлось играть в стадии плей-ин. За путёвку в 1/8 финала пришлось побороться с «Майами», вышло удачно. «Атланта» переиграла «хитовцев» со счётом 116:105. Лучшим результатом в составе победителей отметился Трей Янг, который оформил 25 очков, отдал семь передач и совершил восемь подборов.

    Победа над «Майами» не только обеспечила место «Атланте», но и прервала проигрышную серию команды. Ранее «ястребы» проиграли «Бостону» (114:120) и «Филадельфии» (131:136).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.29, победа «Атланты» — 4.16.

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    Прогноз: «Бостон» — фаворит пары, однако у «кельтов» — серьёзные кадровые проблемы. Этим шансом может сполна воспользоваться «Атланта». Чтобы перестраховаться, можно сыграть на форе госетй.

    Ставка: Фора «Атланты» (+8) с коэффициентом 2.13.

    Альтернативный прогноз: В прошлой встрече соперники набрали 234 очка. Результативным может получиться и предстоящий поединок 1/8 финала.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 233 с коэффициентом 2.17.

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    «Бостон» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Выстоят ли Трей Янг и команда в Бостоне?
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