Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 15 апреля. Время — 22:30 по мск. «Бостон» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 поражений. В последнем туре «Бостон» обыграл «Атланту» (120:114). Вклад в победу бостонцев внёс Пэйтон Притчард, защитник оформил трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 11 передач.

Теперь соперники встретятся в первом раунде плей-офф, «Бостон» и «Атланта» разыграют путёвку в четвертьфинал турнира. На данный момент победная серия «Бостона» составляет три матча. Помимо победы над «Атлантой», были также дважды обыгран «Торонто» (121:102 и 97:93).

У «Бостона» в первом матче серии могут возникнуть проблемы, так как у команды травмированы четыре баскетболиста. Главная потеря — из строя выбыл лидер Джейсон Тейтум, получивший травму бедра в одном из матчей против «Торонто».

Также не смогут сыграть Данило Галлинари (травма колена), Джейлен Браун (травма пальца) и Эл Хорфорд (травма спины). Участие ещё трёх игроков — под вопросом. Речь о Малкольме Брогдоне (травма спины), Маркусе Смарте (травма шеи) и Роберте Уильямсе (травма колена).

«Атланта»

«Атланта» заняла восьмое место в Восточной конференции. На первом этапе турнира «Хокс» одержал победу в 41 матче и столько же встреч проиграла. В плей-офф команда не вышла напрямую.

Пришлось играть в стадии плей-ин. За путёвку в 1/8 финала пришлось побороться с «Майами», вышло удачно. «Атланта» переиграла «хитовцев» со счётом 116:105. Лучшим результатом в составе победителей отметился Трей Янг, который оформил 25 очков, отдал семь передач и совершил восемь подборов.

Победа над «Майами» не только обеспечила место «Атланте», но и прервала проигрышную серию команды. Ранее «ястребы» проиграли «Бостону» (114:120) и «Филадельфии» (131:136).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.29, победа «Атланты» — 4.16.

Прогноз: «Бостон» — фаворит пары, однако у «кельтов» — серьёзные кадровые проблемы. Этим шансом может сполна воспользоваться «Атланта». Чтобы перестраховаться, можно сыграть на форе госетй.

Ставка: Фора «Атланты» (+8) с коэффициентом 2.13.

Альтернативный прогноз: В прошлой встрече соперники набрали 234 очка. Результативным может получиться и предстоящий поединок 1/8 финала.

Альтернативная ставка: Тотал больше 233 с коэффициентом 2.17.