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    Сохарнит ли «Даллас» шансы на выход в плей-ин?

    «Даллас» — «Чикаго». Прогноз (к. 2.09), ставка на матч регулярки НБА, 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Чикаго»
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    «Даллас»
    Даллас. Техас. Арена «Американ Эйрлайнс-центр». Дата — 8 апреля. Время — 03:30 по мск. «Даллас» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 08 Апреля 2023 года

    «Даллас»

    «Даллас» на грани провального сезона, так как команда может не выйти в плей-ин турнира. На данный момент «ковбои» занимают 11 место в Западной конференции при 38 победах и 42 поражениях. Команда на одну победу отстаёт от «Оклахомы», которая занимает 10 строчку в таблице.

    В минвушем туре «Даллас» прервал трёхматчевую проигрышную серию, обыграв на домашней арене «Сакраменто» (123:119). Вклад в победу техасского коллектива внёсли два лидера. У Кайри Ирвинга — 31 набранное очко, а у Луки Дончича — 29 баллов и 10 подборов. До трипл-дабла словенскому игроку не хватило четырёх передач.

    В лазарете «Далласа» нет травмированных и заболевших игроков. До окончания сезоне в регулярке «Маверикс» осталось сыграть сыграть две домашние игры против «Чикаго» и «Сан-Антонио».

    «Чикаго»

    «Чикаго» вышел в стадию плей-ин досрочно, за два тура до окончания регулярного чемпионата. На данный момент иллинойсцы занимают 10 место в Восточной конференции.

    У команды отрицательный баланс побед и поражений. За 80 матчей «Чикаго» добился успеха в 38 матчах и в 42 встречах коллектив потерпел фиаско.

    Получив путёвку в следующую стадию турнира, «Чикаго» позволил себе расслабиться, проиграв сначала «Атланте» (105:123), а затем «Милуоки» (92:105).

    На данный момент в составе «Чикаго» один травмрованный игрок. Речь о Лонзо Болле, который получил травму колена.

    Перед стартом в плей-ин баскетболисты «Чикаго» ещё сыграют в гостях против «Далласа» и дома против «Детройта».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.21, победа «Чикаго» — 3.70.

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    Прогноз: «Чикаго» подходит к противостоянию немотивированным. А вот «Далласу» необходимо добиваться успеха, чтобы продолжить борьбу за путёвку в стадию плей-ин. Возможно, Ирвинг и Дончич сыграют важную роль в предстоящем поединке.

    Ставка: Фора «Далласа» (-10.5) с коэффициентом 2.09.

    Альтернативный прогноз: А еще ожидается результативный баскетбол со стороны обеих команд.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.15.

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    «Даллас» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Сохарнит ли «Даллас» шансы на выход в плей-ин?
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