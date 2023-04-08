Даллас. Техас. Арена «Американ Эйрлайнс-центр». Дата — 8 апреля. Время — 03:30 по мск. «Даллас» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» на грани провального сезона, так как команда может не выйти в плей-ин турнира. На данный момент «ковбои» занимают 11 место в Западной конференции при 38 победах и 42 поражениях. Команда на одну победу отстаёт от «Оклахомы», которая занимает 10 строчку в таблице.

В минвушем туре «Даллас» прервал трёхматчевую проигрышную серию, обыграв на домашней арене «Сакраменто» (123:119). Вклад в победу техасского коллектива внёсли два лидера. У Кайри Ирвинга — 31 набранное очко, а у Луки Дончича — 29 баллов и 10 подборов. До трипл-дабла словенскому игроку не хватило четырёх передач.

В лазарете «Далласа» нет травмированных и заболевших игроков. До окончания сезоне в регулярке «Маверикс» осталось сыграть сыграть две домашние игры против «Чикаго» и «Сан-Антонио».

«Чикаго»

«Чикаго» вышел в стадию плей-ин досрочно, за два тура до окончания регулярного чемпионата. На данный момент иллинойсцы занимают 10 место в Восточной конференции.

У команды отрицательный баланс побед и поражений. За 80 матчей «Чикаго» добился успеха в 38 матчах и в 42 встречах коллектив потерпел фиаско.

Получив путёвку в следующую стадию турнира, «Чикаго» позволил себе расслабиться, проиграв сначала «Атланте» (105:123), а затем «Милуоки» (92:105).

На данный момент в составе «Чикаго» один травмрованный игрок. Речь о Лонзо Болле, который получил травму колена.

Перед стартом в плей-ин баскетболисты «Чикаго» ещё сыграют в гостях против «Далласа» и дома против «Детройта».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Далласа» — 1.21, победа «Чикаго» — 3.70.

Прогноз: «Чикаго» подходит к противостоянию немотивированным. А вот «Далласу» необходимо добиваться успеха, чтобы продолжить борьбу за путёвку в стадию плей-ин. Возможно, Ирвинг и Дончич сыграют важную роль в предстоящем поединке.

Ставка: Фора «Далласа» (-10.5) с коэффициентом 2.09.

Альтернативный прогноз: А еще ожидается результативный баскетбол со стороны обеих команд.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230.5 с коэффициентом 2.15.