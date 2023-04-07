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    «Финикс» — «Денвер». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 07 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Денвер»
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    «Финикс»
    Финикс. Стадион «Футпринт Центр». Дата — 07 апреля. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    Соперники между собой встречались неделю назад, и победа осталась за «Финиксом». Клуб Монти Уильямса не проигрывает уже шесть матчей подряд и имеет весьма неплохие шансы, чтобы продлить серию беспроигрышных матчей до семи.

    В последнем победном матче против «Сан-Антонио» непревзойдённый баскетбол показывал Девин Букер, который оформил 27 очков в кольцо соперника.
    «Финикс» уже четвертый в своей конференции с 44 победами и 35 поражениями.

    В игре против «Денвера» у хозяев есть все возможности снова выиграть. Хотя три из последних четырех поединков между этими клубами остались за коллективом из Колорадо.

    «Денвер»

    «Денвер» за четыре последних матча выиграл всего лишь один поединок, но его позиции в качестве лидера зЗапада на пошатнулись.

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    В последней игре случилось неожиданное поражение от «Хьюстона» на своем паркете. Даже не помогли 23 очка Портера. Отомстить за недавнее поражение «Финиксу» хочется, но не хватит кондиций для этого.

    У «Денвера» первое место на Западе и 52 победы против 27 поражений. В матче против «Финикса» будет предельно тяжело, поскольку клуб Мэлоуна находится не на победной волне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Финикса» — 1.37, победа «Денвера» — 3.50.

    Прогноз: Выиграть у хозяев снова больше шансов, нежели проиграть.

    Альтернативный прогноз: Игра получится с обилием очков, поскольку «Денвер» и так не добрал много баллов в последних своих матчах.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 2.27.

    Альтернативная ставка: ТБ 228 с коэффициентом 2.15.

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    «Финикс» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева снова огорчат «Денвер»?
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