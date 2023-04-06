Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 6 апреля. Время — 02:30 по мск. «Атланта» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» — один из претендентов на прямую путёвку в плей-офф, однако любая осечка «ястребов» может лишить этой возможности. Тогда придётся добиваться выхода в 1/8 финала через стадию плей-ин.

На данный момент «Атланта» занимает 9 место в Восточной конференции. В активе команды из Джорджии — 40 побед, в пассиве клуба — 39 поражений.

Последние два матча «Атланта» выиграла в регулярке. Сначала был обыгран «Даллас» (132:130), а затем «Чикаго» (123:105). В поединке с «Далласом» лучшего результата добился Деджанте Маррей, игрок набрал 25 очков. А во встрече с «Чикаго» отличился Богдан Богданович, защитник отправил в кольцо соперника 26 очков.

Из-за болезни в матче против «Вашингтона» возможно, не сможет сыграть лидер «Атланты» Трей Янг. Также под вопросом участие Деандре Хантера.

До окончания регулярки «Атланте» осталось сыграть три матча против «Вашингтона», «Филадельфии» и «Бостона».

«Вашингтон»

«Вашингтон» потерял все шансы на выход в плей-ин турнира, это стало известно после домашнего поражения от лидера Восточной конференции — «Милуоки» (128:140).

Команду преследует чёрная полоса игр, помимо фиаско в матче с «баксами», игроки «Вашингтона» потерпели неудачу в поединках с «Нью-Йорком» (109:118) и «Орландо» (109:116).

В своей конференции «Вашингтон» занимает 11 место. «Волшебники» провели в сезоне 79 матчей при 34 победах и 45 поражениях.

До окончания регулярки «Вашингтон» отправится в гости к «Атланте» и примет «Майами» с «Хьюстоном».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.23, победа «Вашингтона» — 4.92.

Прогноз: «Атланта» наверняка одержит победу в матче. В среднем за игру «ястребы» забрасывают от 123 очков и более. Можно сыграть на индивидуальном тотале команды.

Ставка: Индивидуальный тотал «Атланты» больше 120.5 с коэффициентом 2.04.

Альтернативный прогноз: Если «Атланта» и одержит победу то сделает это с перевесом.

Альтернативная ставка: П2 и ТБ 229.5 с коэффициентом 2.41.