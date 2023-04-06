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    «Атланта» не отдаст домашнюю победу сопернику?

    «Атланта» — «Вашингтон». Прогноз (к. 2.04), ставка на матч регулярки НБА, 6 апреля 2023 года

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    Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 6 апреля. Время — 02:30 по мск. «Атланта» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 06 Апреля 2023 года

    «Атланта»

    «Атланта» — один из претендентов на прямую путёвку в плей-офф, однако любая осечка «ястребов» может лишить этой возможности. Тогда придётся добиваться выхода в 1/8 финала через стадию плей-ин.

    На данный момент «Атланта» занимает 9 место в Восточной конференции. В активе команды из Джорджии — 40 побед, в пассиве клуба — 39 поражений.

    Последние два матча «Атланта» выиграла в регулярке. Сначала был обыгран «Даллас» (132:130), а затем «Чикаго» (123:105). В поединке с «Далласом» лучшего результата добился Деджанте Маррей, игрок набрал 25 очков. А во встрече с «Чикаго» отличился Богдан Богданович, защитник отправил в кольцо соперника 26 очков.

    Из-за болезни в матче против «Вашингтона» возможно, не сможет сыграть лидер «Атланты» Трей Янг. Также под вопросом участие Деандре Хантера.

    До окончания регулярки «Атланте» осталось сыграть три матча против «Вашингтона», «Филадельфии» и «Бостона».

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» потерял все шансы на выход в плей-ин турнира, это стало известно после домашнего поражения от лидера Восточной конференции — «Милуоки» (128:140).

    Команду преследует чёрная полоса игр, помимо фиаско в матче с «баксами», игроки «Вашингтона» потерпели неудачу в поединках с «Нью-Йорком» (109:118) и «Орландо» (109:116).

    В своей конференции «Вашингтон» занимает 11 место. «Волшебники» провели в сезоне 79 матчей при 34 победах и 45 поражениях.

    До окончания регулярки «Вашингтон» отправится в гости к «Атланте» и примет «Майами» с «Хьюстоном».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.23, победа «Вашингтона» — 4.92.

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    Прогноз: «Атланта» наверняка одержит победу в матче. В среднем за игру «ястребы» забрасывают от 123 очков и более. Можно сыграть на индивидуальном тотале команды.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Атланты» больше 120.5 с коэффициентом 2.04.

    Альтернативный прогноз: Если «Атланта» и одержит победу то сделает это с перевесом.

    Альтернативная ставка: П2 и ТБ 229.5 с коэффициентом 2.41.

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    «Атланта» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Атланта» не отдаст домашнюю победу сопернику?
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