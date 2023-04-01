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    «Филадельфия» справится с канадским визави?

    «Филадельфия» — «Торонто». Прогноз (к. 2.06), ставка на матч регулярки НБА, 1 апреля 2023 года

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    Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 1 апреля. Время — 02:00 по мск. «Филадельфия» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Апреля 2023 года

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» обеспечила место в плей-офф НБА досрочно. Команда из штата Пенсильвания сделала это в минувшем туре, обыграв «Даллас» (116:108). Ключевую роль в победе «76-х» сыграл Джоэл Эмбиид. Центровой «Филадельфии» был близок к дабл-даблу, но не хватило одного подбора. Результат игрока — 25 очков.

    Так «Филадельфия» завоевала не только выход в плей-офф, но и прервала серию игр из трёх поражений. Были гостевые фиаско от «Денвера» (111:116), «Финикса» (105:125) и «Голден Стэйт» (112:120).

    На данный момент «Севенти Сиксерс» провели в регулярке 76 матчей, одержав 50 побед и потерпев 26 поражений.

    До старта в плей-офф, играть ещё шесть матчей. «Филадельфия» примет не только «Торонто», но и «Бостон» с «Майами». В гостях будут играть против «Милуоки», «Атланты» и «Бруклина».

    «Торонто»

    «Торонто» восстановил баланс побед и поражений. В 76 матчах канадский коллектив одержал 38 побед и столько же встреч проиграл. В Восточной конференции «рептилии» занимают восьмое (!) место.

    «Торонто» одержал третью победу подряд, обыграв «Детройт» (118:97), «Вашингтон» (114:104) и «Майами» (106:92). В матче с «хитовцами» лучшим игроком стал Паскаль Сиакам, он оформил 26 очков.

    В составе «Торонто» три травмированных игрока. Выбыли из строя Далано Бэнтон, Оттор Портер и Джо Вайзкамп.

    Игрокам «Торонто» осталось сыграть шесть матчей в регулярке. У команды целая гостевая серия игр. После «Филадельфии» в Торонто по два раза приедут «Шарлотт» и «Бостон». А завершит участие в регулярке домашний поединок с «Милуоки»

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Филадельфии» — 1.47, победа «Торонто» — 2.97.

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    Прогноз: «Филадельфия» хоть и обеспечила место в плей-офф, но сбавлять обороты не будет. Команда нацелена сместить «Бостон» со второй строчки.

    Ставка: Фора «Филадельфии» (-6.5) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча. Игры с участием «Филадельфии» и «Торонто» чаще всего заканчиваются за отметкой в 220 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 228.5 с коэффициентом 2.12.

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    «Филадельфия» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Филадельфия» справится с канадским визави?
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