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    Гости одержат шестую победу подряд?

    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 29 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»
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    «Нью-Орлеан»
    Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 29 марта. Время — 05:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» после весьма успешной победной серии, насчитывавшей три матча, проиграл «Миннесоте», и нельзя говорить, что положение «воинов» в таблице западной конференции безопасное.

    В игре против «Тимбервулвз» ни одна из команд не смогла добраться до отметки в 100 набранных очков, а у «воинов» лучшим снайпером стал Джордан Пул, который оформил в кольцо соперника 27 очков.

    На данный момент «Голден Стэйт» находится на шестом месте в своей конференции, имея на две победы больше, чем поражений. В предстоящем поединке против «Пеликанс» будет очень непросто, поскольку соперник смотрится крайне хорошо.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» под конец сезона начал демонстрировать какой-то невероятный баскетбол и не проигрывает уже пять матчей кряду. Сейчас отставание от «Голден Стэйт» и «Миннесоты» по таблице всего лишь одна победа, и коллективу из Луизианы есть за что бороться.

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    «Пеликанс» в последнем матче не оставили никаких шансов «Портленду», а лучшим по набранным очкам снова стал Брэндан Ингрэм, который оформил в кольцо клуба из Орегона 29 очков.

    Сейчас у коллектива из Луизианы 38 побед и 37 поражений. Это позволяет рассчитывать на восьмое место в западной конференции. В мачте против «Голден Стэйт» есть вполне осязаемые шансы обыграть своего соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.29, победа «Нью-Орлеана» — 4.16.

    Прогноз: Хозяева играют нестабильно и вполне могут проиграть в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: В этой игре нас будет ждать много очков с обеих сторон.

    Ставка: П2 с коэффициентом 4.16.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.27.

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    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости одержат шестую победу подряд?
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