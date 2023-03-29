Сан-Франциско. Стадион «Чейз Центр». Дата — 29 марта. Время — 05:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» после весьма успешной победной серии, насчитывавшей три матча, проиграл «Миннесоте», и нельзя говорить, что положение «воинов» в таблице западной конференции безопасное.

В игре против «Тимбервулвз» ни одна из команд не смогла добраться до отметки в 100 набранных очков, а у «воинов» лучшим снайпером стал Джордан Пул, который оформил в кольцо соперника 27 очков.

На данный момент «Голден Стэйт» находится на шестом месте в своей конференции, имея на две победы больше, чем поражений. В предстоящем поединке против «Пеликанс» будет очень непросто, поскольку соперник смотрится крайне хорошо.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» под конец сезона начал демонстрировать какой-то невероятный баскетбол и не проигрывает уже пять матчей кряду. Сейчас отставание от «Голден Стэйт» и «Миннесоты» по таблице всего лишь одна победа, и коллективу из Луизианы есть за что бороться.

«Пеликанс» в последнем матче не оставили никаких шансов «Портленду», а лучшим по набранным очкам снова стал Брэндан Ингрэм, который оформил в кольцо клуба из Орегона 29 очков.

Сейчас у коллектива из Луизианы 38 побед и 37 поражений. Это позволяет рассчитывать на восьмое место в западной конференции. В мачте против «Голден Стэйт» есть вполне осязаемые шансы обыграть своего соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Голден Стэйт» — 1.29, победа «Нью-Орлеана» — 4.16.

Прогноз: Хозяева играют нестабильно и вполне могут проиграть в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: В этой игре нас будет ждать много очков с обеих сторон.

Ставка: П2 с коэффициентом 4.16.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.27.