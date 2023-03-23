Майами. Стадион «ФТКС Арена». Дата — 23 марта. Время — 02:30 по мск. «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

У «Майами» вроде как налаживаются дела и коллектив с восточного побережья проиграл только один матч за четыре последние игры регулярного сезона.

«Хит» в последнем матче обыграли аутсайдера в лице «Детройта», а больше всех геройствовал Батлер, который оформил 26 очко в кольцо мичиганского клуба.

На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 39 побед и 34 поражения. В матче против «Нью-Йорка» расклад сил будет не в пользу хозяев, несмотря на то, что матч будет проходить на их паркете.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» был на победной волне и по баскетбольным законам распределения сил обязан был побеждать обескровленную «Миннесоту», но что-то пошло не таки коллектив Тибодо уступил в домашнем матче, в котором на 90 процентов должен был побеждать.

Хозяевам даже не помогли 57 (!) очков Рэндла, которому едва ли не больше всех была нужна победа в прошедшем поединке.

На данный момент у «Нью-Йорка» пятое место в восточной конференции. «Никс» победили в 42 матчах, а проиграли в 31. За три последних поединка против «Майами» клуб из «большого яблока» не проиграл ни разу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.82, победа «Нью-Йорка» — 2.16.

Прогноз: Хозяева хоть и будут играть у себя дома, но у гостей больше шансов победить.

Альтернативный прогноз: Матч ожидается защитным, поэтому на большое количество очков рассчитывать не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.16.

Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.34.