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    Хозяева прервут неудачную серию игр против «Нью-Йорка»?

    «Майами» — «Нью-Йорк». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Нью-Йорк»
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    «Майами»
    Майами. Стадион «ФТКС Арена». Дата — 23 марта. Время — 02:30 по мск. «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Марта 2023 года
    Майами
  • Майами
    •  Майами 02:30 Нью-Йорк Нью-Йорк
  • НБА
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    «Майами»

    У «Майами» вроде как налаживаются дела и коллектив с восточного побережья проиграл только один матч за четыре последние игры регулярного сезона.

    «Хит» в последнем матче обыграли аутсайдера в лице «Детройта», а больше всех геройствовал Батлер, который оформил 26 очко в кольцо мичиганского клуба.

    На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 39 побед и 34 поражения. В матче против «Нью-Йорка» расклад сил будет не в пользу хозяев, несмотря на то, что матч будет проходить на их паркете.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» был на победной волне и по баскетбольным законам распределения сил обязан был побеждать обескровленную «Миннесоту», но что-то пошло не таки коллектив Тибодо уступил в домашнем матче, в котором на 90 процентов должен был побеждать.

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    Хозяевам даже не помогли 57 (!) очков Рэндла, которому едва ли не больше всех была нужна победа в прошедшем поединке.

    На данный момент у «Нью-Йорка» пятое место в восточной конференции. «Никс» победили в 42 матчах, а проиграли в 31. За три последних поединка против «Майами» клуб из «большого яблока» не проиграл ни разу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Майами» — 1.82, победа «Нью-Йорка» — 2.16.

    Прогноз: Хозяева хоть и будут играть у себя дома, но у гостей больше шансов победить.

    Альтернативный прогноз: Матч ожидается защитным, поэтому на большое количество очков рассчитывать не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.16.

    Альтернативная ставка: ТМ 217 с коэффициентом 2.34.

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    «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева прервут неудачную серию игр против «Нью-Йорка»?
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