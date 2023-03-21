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    Гости смогут взять реванш за недавнее поражение?

    «Мемфис» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 21 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Даллас»
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    «Даллас»
    Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 21 марта. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 21 Марта 2023 года

    «Мемфис»

    «Мемфис» за шесть последних встреч проиграл всего лишь один раз, причем это выпало на встречу против не самых сильных «Хит» по сравнению с тем, у кого пришлось выигрывать.

    В последнем сыгранном поединке коллектив Теннеси разгнес действующих чемпионов в лице «Голден Стэйт», а больше всех в этом поучаствовал Джексон, который оформил 31 очко в кольцо соперника.

    На данный момент времени у «Мемфиса» 47 побед при 27 поражениях, и он делит вторую строчку на Западе с «Сакраменто». В матче против «Далласа» есть отличные шансы обыграть своего соперника второй раз за непродолжительное количество времени.

    «Даллас»

    «Даллас» постепенно выбирается из кризиса и выиграл в двух последних поединках. Многие уже начали корить руководство клуба в бесполезности приобретения ирвинга, но он постепенно стабилизируется в новом клубе.

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    В последнем победном матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» именно он внес наибольшую лепту в победу своего клуба и оформил 38 очков.

    На данный момент «Даллас» располагается на шестой строчке в своей конференции, имея в активе на одну победу больше, чем поражений. Две последние встречи против Мемфиса не завершались в пользу подопечных Кидда.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хоязев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.70, победа «Далласа» — 2.34.

    Прогноз: Если Ирвинг с Дончичем будут в огне, то заберут для своего клуба этот выездной поединок.

    Альтернативный прогноз: Оба клуба покажут результативный баскетбол.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.34.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.17.

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    «Мемфис» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут взять реванш за недавнее поражение?
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