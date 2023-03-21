Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 21 марта. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» за шесть последних встреч проиграл всего лишь один раз, причем это выпало на встречу против не самых сильных «Хит» по сравнению с тем, у кого пришлось выигрывать.

В последнем сыгранном поединке коллектив Теннеси разгнес действующих чемпионов в лице «Голден Стэйт», а больше всех в этом поучаствовал Джексон, который оформил 31 очко в кольцо соперника.

На данный момент времени у «Мемфиса» 47 побед при 27 поражениях, и он делит вторую строчку на Западе с «Сакраменто». В матче против «Далласа» есть отличные шансы обыграть своего соперника второй раз за непродолжительное количество времени.

«Даллас»

«Даллас» постепенно выбирается из кризиса и выиграл в двух последних поединках. Многие уже начали корить руководство клуба в бесполезности приобретения ирвинга, но он постепенно стабилизируется в новом клубе.

В последнем победном матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» именно он внес наибольшую лепту в победу своего клуба и оформил 38 очков.

На данный момент «Даллас» располагается на шестой строчке в своей конференции, имея в активе на одну победу больше, чем поражений. Две последние встречи против Мемфиса не завершались в пользу подопечных Кидда.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хоязев в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.70, победа «Далласа» — 2.34.

Прогноз: Если Ирвинг с Дончичем будут в огне, то заберут для своего клуба этот выездной поединок.

Альтернативный прогноз: Оба клуба покажут результативный баскетбол.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.34.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.17.