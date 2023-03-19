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    Увезёт ли «Бостон» победу из Миннеаполиса?

    «Юта» — «Бостон». Прогноз (к. 2.40), ставка на матч регулярного сезона НБА, 19 марта 2023 года

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    Миннеаполис. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 19 марта. Время — 04:00 по мск. «Юта» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Марта 2023 года
    Юта
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    «Юта»

    У «Юты» есть все шансы зацепиться за зону плей-ин, команда отстает от 10-й команды Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерес» на одну победу. К тому же у «музыкантов» есть две игры в запасе.

    В турнирной таблице «Юта» идёт на 11 месте с отрицательным балансом побед и поражений. В активе «магов» — 33 победы. В пассиве — 36 поражений.

    В минувшем игровом дне у команды из Миннеаполиса прервалась победная серия из двух матчей. «Юта» проиграла в выездной встрече «Майами» (115:119). Ранее были одержаны победы над «Шарлотт» (119:111) и «Орландо» (131:124).

    В команде есть травмированные баскетболисты. С мышечной травмой в лазарете Коллин Секстон. Под вопросом участие Джордана Кларксона, игрок повредил палец.

    «Бостон»

    «Бостон» продолжает погоню за лидером Восточной конференции «Милуоки». В прошлом туре удалось сократить отставание, так как «баксы» проиграли. «Бостонские кельты» в свою очередь переиграли в гостях «Портленд» (126:112). Вклад в победу команды внёс Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.

    За последние пять встреч «Бостон» смог нанести поражения «Миннесоте» (104:102), «Атланте» (134:125) и «Портленду» (115:93).

    В команде четыре травмированных игрока: Роберт Уильямс (травма подколенного сухожилия), Данило Галлинари (травма колена), Пэйтон Притчард (травма пятки) и Малкольм Брогдон (травма ахилла).

    В этом сезоне «Бостон» провел 71 матч, одержва 49 побед и потерпев 22 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Юты» — 3.08, победа «Бостона» — 1.44.

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    Прогноз: «Бостон» — явный фаворит пары. «Кельты» наверняка обыграют соперника, так как «Юта» в последнее время начала буксовать, чередуя победы и поражения. Проигрыши у «музыкантов» встречаются чаще.

    Ставка: Форы «Бостона» (-10) с коэффициентом 2.40.

    Альтернативный прогноз: Чаще всего игры, в которых выступает «Бостона» завершаются на отметке 230-240 очков. Так что можно сыграть на тотале в предстоящей игре «Юта»-«Бостон».

    Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Юта» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Увезёт ли «Бостон» победу из Миннеаполиса?
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