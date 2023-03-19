Миннеаполис. Стадион «Вивинт Смарт Хоум Арена». Дата — 19 марта. Время — 04:00 по мск. «Юта» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

У «Юты» есть все шансы зацепиться за зону плей-ин, команда отстает от 10-й команды Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерес» на одну победу. К тому же у «музыкантов» есть две игры в запасе.

В турнирной таблице «Юта» идёт на 11 месте с отрицательным балансом побед и поражений. В активе «магов» — 33 победы. В пассиве — 36 поражений.

В минувшем игровом дне у команды из Миннеаполиса прервалась победная серия из двух матчей. «Юта» проиграла в выездной встрече «Майами» (115:119). Ранее были одержаны победы над «Шарлотт» (119:111) и «Орландо» (131:124).

В команде есть травмированные баскетболисты. С мышечной травмой в лазарете Коллин Секстон. Под вопросом участие Джордана Кларксона, игрок повредил палец.

«Бостон»

«Бостон» продолжает погоню за лидером Восточной конференции «Милуоки». В прошлом туре удалось сократить отставание, так как «баксы» проиграли. «Бостонские кельты» в свою очередь переиграли в гостях «Портленд» (126:112). Вклад в победу команды внёс Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.

За последние пять встреч «Бостон» смог нанести поражения «Миннесоте» (104:102), «Атланте» (134:125) и «Портленду» (115:93).

В команде четыре травмированных игрока: Роберт Уильямс (травма подколенного сухожилия), Данило Галлинари (травма колена), Пэйтон Притчард (травма пятки) и Малкольм Брогдон (травма ахилла).

В этом сезоне «Бостон» провел 71 матч, одержва 49 побед и потерпев 22 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Юты» — 3.08, победа «Бостона» — 1.44.

Прогноз: «Бостон» — явный фаворит пары. «Кельты» наверняка обыграют соперника, так как «Юта» в последнее время начала буксовать, чередуя победы и поражения. Проигрыши у «музыкантов» встречаются чаще.

Ставка: Форы «Бостона» (-10) с коэффициентом 2.40.

Альтернативный прогноз: Чаще всего игры, в которых выступает «Бостона» завершаются на отметке 230-240 очков. Так что можно сыграть на тотале в предстоящей игре «Юта»-«Бостон».

Альтернативная ставка: Тотал больше 237.5 с коэффициентом 2.14.