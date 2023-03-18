Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 18 марта. Время — 05:00 по мск. «Портленд» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» постепенно скатывается вниз по турнирной таблице, команда не может выиграть четыре матча подряд. В гостях проиграли «Бостону» (93:115), «Филадельфии» (119:120) и «Нью-Орлеану» (110:127). А ещё было домашнее фиаско от «Нью-Йорка» (107:123).

7 марта — дата последней победы «Портленда», был обыгран «Детройт» (110:104). Вклад в победу внёс Дэмиан Лиллард, защитник оформил трипл-дабл: 31 очко, 13 подборов и 12 передач.

В лазарете «Портленда» ещё два баскетболиста, с травмой колена из строя выбыл Ибу Баджи, а Джастис Уинслоу оказался на больничной койке из-за травмы лодыжки.

«Портленд» опустился на 13 место, «речники» провели 69 матчей одержали 31 победу. Проиграли 38 встреч.

«Бостон»

Ещё недавно «Бостон» лидировал в Восточной конференции, но за последний месяц «кельты» позвлили себе отступить на вторую строчку. В лидеры вышел «Милуоки», теперь баскетболисты из Бостона рискуют потерять и место в топ-2. Ещё одна осечка и команду может обойти «Филадельфия».

В минувшем игровом дне «Бостон» одержал победу над «Миннесотой» (104:102). Вклад в победу команды внёс Джейлен Браун. Защитник отправил в кольцо соперника 35 очков и совершил 10 подборов.

Под вопросом участие ключевого игрока команды Джейсона Тейтума. Форвард получил травму бедра в поединке против «Миннесоты». На площадке игрок провел 37 минут игрового времени. Кто точно не сможет сыграть, так это Роберт Уильямс (травма подколенного сухожилия), Данило Галлинари (травма колена) и Пэйтон Притчард (травма пятки).

В этом сезоне «Бостон» провел 70 матчей, одержва 48 побед и потерпев 22 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Портленда» — 2.53, победа «Бостона» — 1.61.

Прогноз: «Бостон» — фаворит пары, команда пытается сохранить второе место в конференции. Наверняка, будет крупная победа «кельтов» и без потенциального участия Джейсона Тейтума.

Ставка: Фора «Бостона» (-4.5) с коэффициентом 2.07.

Альтернативный прогноз: Ожидается результитивная игра со стороны обеих команд.

Альтернативная ставка: Тотал больше 233 с коэффициентом 2.25.