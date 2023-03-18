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    Обойдёт ли «Лейкерс» соперника в таблице?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас». Прогноз (к. 2.90), ставка на матч регулярного сезона НБА, 18 марта 2023 года

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    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 18 марта. Время — 05:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Марта 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» сражается за место в плей-ин ассоциации, на данный момент «озёрники» занимают 10 место в таблице. Хотя последнюю встречу команда проиграла «Хьюстону» (110:114). До этого были победными встречи над «Нью-Орлеаном» (123:108), «Торонто» (122:112) и «Мемфисом» (112:103).

    Не вернулись в строй пока лидеры «Лейкерс». С травмой ноги в лазарете находятся Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

    Итак, «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает заочную борьбу за место в семёрке Западной конференции с «Далласом», «Миннесотой», «Оклахомой» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

    У команды отрицательный баланс побед и поражений. В 70 матчах «Лейкерс» одержал 34 победы и потерпел 36 поражений.

    «Даллас»

    «Даллас» прервал чёрную полосу игр, которая состояла из трёх матчей. Во многом это стало благодаря гостевой победе над «Сан-Антонио» (137:128). Всё решилось в овертайме. Основное время завершилось вничью (121:121).

    Ключевую роль в поединке сыграл Кристиан Вуд, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов. Центровой «Далласа» также отдал три передачи.

    До матча с «Сан-Антонио» техасские «ковбои» потерпели фиаско от «Нью-Орлеана» (106:113) и дважды от «Мемфиса» (88:104 и 108:112).

    «Даллас», как и «Лейкерс», подходит к игре без своих основных игроков. С травмой бера в лазарет попал Лука Дончичи. Словенский форвард получил повреждение в игре с «Нью-Орлеаном». В этом же встрече с травмой ноги из игры выбыл Кайри Ирвинг.

    В Западной конференции «Даллас» поднялся на седьмое (!) место. Команда приближается к зоне плей-офф, а пока «Маверикс» довольствуется местом в зоне плей-ин. В 70 матчах команда одержала 35 побед и потерпела 35 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.48, победа «Далласа» — 2.93.

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    Прогноз: Игра, которая обещает быть яркой на события. Обе команды — в равных условиях и подходят к очному поединку без своих лидеров. Есть вероятность, что победа будет «Лейкерс» или «Далласа» не с крупным счётом.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Далласа» с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

    Альтернативный прогноз: Матчи «озёрников» и «ковбоев» чаще всего завершаются на отметке 240 и более очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 236.5 с коэффициентом 3.05.

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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Обойдёт ли «Лейкерс» соперника в таблице?
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