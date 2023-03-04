Атланта. Джорджия. «Филипс-арена». Дата — 4 марта. Время — 03:30 по мск. «Атланта» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

Победная серия «Атланты» завершилась в домашней игре против «Вашингтона». «Ястребы» в три очка уступили совему сопернику (116:119). В этом матче в составе баскетболистов из Джорджии результативностью отметился Трей Янг. Игрок «Атланты» за 34 минуты игрового времени набрал 31 очко, сделал 7 передач и совершил 2 подбора.

Последние 12 матчей «Атланты» можно связать с цифрой «2». Именно такую серию игр побед или поражений «Хокс» выдал в феврале. До игры с «Вашингтоном» были обыграны «Бруклин» (129:127) и «Кливленд» (136:119). А ещё были неудачные игры с «Нью-Йорком» (101:122) и «Шарлотт» (138:144).

«Атланта» продолжает удерживать 8 место в Восточной конференции. «Ястребы» выиграли 31 игру и проиграли 31 встречу.

«Портленд»

В последних пяти встречах «Портленд» смог выиграть лишь в одной. На домашней арен был обыгран «Хьюстон» (131:114). Со знаком минус «речники» сыграли против «Вашингтона» (101:126), «Сакраменто» (116:133), «Голден Стэйт» (105:123) и «Нью-Орлеана» (110:121).

На данный момент «Портленд» не может рассчитывать на несколько ключевых игроков. В лазарете команды находятся Райан Арчидиаконоу (травма спины), Ибу Баджи (травма колена), Юсуф Нуркич (травма икры), Анферни Саймонс (травма лодыжки), Джастис Уинслоу (травма лодыжки).

«Портленд» постепенно скатывается вниз по таблице в Западной конференции. На данный момент команда занимает 12 место, при этом у коллектива отрицательный баланс побед и поражений. «Портленд» одержал победы в 29 матчах и проиграл в 33 поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Атланты» — 1.43, победа «Портленда» — 3.28.

Прогноз: «Атланта» и «Портленд» любят играть результативно. Матчи с их участием заканчиваются как правило в 230-250 очков.

Ставка: Точное количество очков 229-248 с коэффициентом 2.40.

Альтернативный прогноз: «Атланта» — фаворит пары. Набрал оптимальную форму Трей Янг. Лидер команды может принести победу и в матче с «Портлендом». Обычно «Атланта» побеждает с разницей в 17-19 очков.

Альтернативная ставка: П1 в 11-20 очков с коэффициентом 3.74.