Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 29 декабря. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» подходит к игре с командой из Висконсина в не очень хорошем расположении духа, поскольку «быки» неожиданно проиграли «Хьюстону» (118:133) на своем паркете после трех подряд выигранных поединков.

Сразу шесть игроков смогли набрать двузначное количество очков в составе «Буллз», но это не помогло им проиграть «Рокетс» даже с минимальной разницей. Лучшим оказался Демар Дерозан с 31 набранным очком.

На данный момент у «Чикаго» 14 матчей выиграно и 19 проиграно. Это позволяет рассчитывать всего лишь на 11 строчку на Востоке. «Быки» выиграли два последних матча у «Милуоки», поэтому вполне могут рассчитывать на успех и в предстоящей игре.

«Милуоки»

У «Милуоки» в последних поединках тоже нет никакого повода для радости, поскольку клуб Буденхольцера проиграл три последних матча и даже никаких серьезных шансов на победу не имел.

В последнем проигранном мачте против «Бостона» (118:139) соперники так и вовсе накидал своему сопернику почти 140 очков. Все случившиеся проигрыши — следствие отсутствующего Миддлтона из-за травмированного колена.

Несмотря на три поражения кряду три поражения подряд не попустили «оленей» ниже второго места своей конференции. В матче с «Чикаго» можно побороться за победу, но на паркете «быков» это сделать чрезвычайно тяжело.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Чикаго» — 2.55, победа «Милуоки» — 1.54.

Прогноз: У «Милуоки» не может играть Миддлтон, которого тревожит колено, а без него проиграть гости могут в два счета.

Альтернативный прогноз: «Чикаго» на своем паркете вполне может выиграть два половины матча.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.55.

Альтернативная ставка: П1/П1 с коэффициентом 2.68.