«Чикаго»
«Чикаго» подходит к игре с командой из Висконсина в не очень хорошем расположении духа, поскольку «быки» неожиданно проиграли «Хьюстону» (118:133) на своем паркете после трех подряд выигранных поединков.
Сразу шесть игроков смогли набрать двузначное количество очков в составе «Буллз», но это не помогло им проиграть «Рокетс» даже с минимальной разницей. Лучшим оказался Демар Дерозан с 31 набранным очком.
На данный момент у «Чикаго» 14 матчей выиграно и 19 проиграно. Это позволяет рассчитывать всего лишь на 11 строчку на Востоке. «Быки» выиграли два последних матча у «Милуоки», поэтому вполне могут рассчитывать на успех и в предстоящей игре.
«Милуоки»
У «Милуоки» в последних поединках тоже нет никакого повода для радости, поскольку клуб Буденхольцера проиграл три последних матча и даже никаких серьезных шансов на победу не имел.
В последнем проигранном мачте против «Бостона» (118:139) соперники так и вовсе накидал своему сопернику почти 140 очков. Все случившиеся проигрыши — следствие отсутствующего Миддлтона из-за травмированного колена.
Несмотря на три поражения кряду три поражения подряд не попустили «оленей» ниже второго места своей конференции. В матче с «Чикаго» можно побороться за победу, но на паркете «быков» это сделать чрезвычайно тяжело.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Чикаго» — 2.55, победа «Милуоки» — 1.54.
Прогноз: У «Милуоки» не может играть Миддлтон, которого тревожит колено, а без него проиграть гости могут в два счета.
Альтернативный прогноз: «Чикаго» на своем паркете вполне может выиграть два половины матча.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.55.
Альтернативная ставка: П1/П1 с коэффициентом 2.68.