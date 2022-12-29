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    «Милуоки» проиграет четвертый матч подряд?

    «Чикаго» — «Милуоки». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Милуоки»
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    «Чикаго»
    Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 29 декабря. Время — 04:00 по мск. «Чикаго» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Декабря 2022 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» подходит к игре с командой из Висконсина в не очень хорошем расположении духа, поскольку «быки» неожиданно проиграли «Хьюстону» (118:133) на своем паркете после трех подряд выигранных поединков.

    Сразу шесть игроков смогли набрать двузначное количество очков в составе «Буллз», но это не помогло им проиграть «Рокетс» даже с минимальной разницей. Лучшим оказался Демар Дерозан с 31 набранным очком.

    На данный момент у «Чикаго» 14 матчей выиграно и 19 проиграно. Это позволяет рассчитывать всего лишь на 11 строчку на Востоке. «Быки» выиграли два последних матча у «Милуоки», поэтому вполне могут рассчитывать на успех и в предстоящей игре.

    «Милуоки»

    У «Милуоки» в последних поединках тоже нет никакого повода для радости, поскольку клуб Буденхольцера проиграл три последних матча и даже никаких серьезных шансов на победу не имел.

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    В последнем проигранном мачте против «Бостона» (118:139) соперники так и вовсе накидал своему сопернику почти 140 очков. Все случившиеся проигрыши — следствие отсутствующего Миддлтона из-за травмированного колена.

    Несмотря на три поражения кряду три поражения подряд не попустили «оленей» ниже второго места своей конференции. В матче с «Чикаго» можно побороться за победу, но на паркете «быков» это сделать чрезвычайно тяжело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Чикаго» — 2.55, победа «Милуоки» — 1.54.

    Прогноз: У «Милуоки» не может играть Миддлтон, которого тревожит колено, а без него проиграть гости могут в два счета.

    Альтернативный прогноз: «Чикаго» на своем паркете вполне может выиграть два половины матча.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.55.

    Альтернативная ставка: П1/П1 с коэффициентом 2.68.

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    «Чикаго» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Милуоки» проиграет четвертый матч подряд?
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