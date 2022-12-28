Даллас. Техас. Арена «Американ Эйрлайнс-центр». Дата — 28 декабря. Время — 04:30 по мск. «Даллас» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Победная серия «Далласа» продолжается. Команда выиграла третью встречу подряд. В гостях были обыграны «Миннесота» (104:99) и «Хьюстон» (112:106). А дома одержана победа над «Лос-Анджелес Лейкерс» (124:115).

В поединке против «озёрников» результативностью отметился Лука Дончич. Словенский лидер «ковбоев» был близок к трипл-даблу. Однако не хватило одного подбора и одной передачи. Дончи забросил в кольцо «Лейкерс» 32 очка.

До выигрышной серии «Даллас» уступил на выезде «Миннесоте» (106:116) и «Кливленду» (99:100).

В составе «Далласа» пять травмированных игроков. В предстоящей игре против «Нью-Йорк» команде не смогут помочь Грин, Клебер, Нтиликина, Уокер и Финни-Смит. Все игроки получили травму: локтя, подколенного сухожилия, колена и бедра.

«Даллас» продолжает поднимать вверх в своей конференции. На Западе команда уже занимает 7 место при 18 победах и 16 поражениях.

«Нью-Йорк»

Спад в игре наблюдается у «Нью-Йорка». Команда не может выиграть уже третий матч подряд. В последних играх коллектив потерпел фиаско от «Филадельфии» (112:119), «Чикаго» (117:118) и «Торонто» (106:113).

До этого «никсы» выиграли 8 матчей подряд. Под каток «Нью-Йорка» попадали «Голден Стэйт» (132:94), «Индиана» (109:106), «Чикаго» (114:91 и 128:120), «Сакраменто» (112:99), «Шарлотт» (121:102), «Атланта» (113:89) и «Кливленд» (92:81).

Команда подходит к матчу в боевом составе. В лазарете нет игроков. Под вопросом участие лишь Топпина и Брансона.

В Восточной конференции команда сохранила шестое место, но позволила приблизиться к себе «Атланте». «Нью-Йорк» провел 34 матча в регулярке и одержала 18 побед. В остальных 16 встречах пришлось уступить.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Далласа» — 1.51, победа «Нью-Йорка» — 3.10.

Прогноз: С возвращением Луки Дончича, команда «Даллас» вернулась на победные рельсы. «Маверикс» имеет все шансы нанести очередное поражение «Нью-Йорку».

Ставка: Фора «Далласа» (-9.5) с коэффициентом 2.71.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча в пользу хозяев.

Альтернативная ставка: Победа «Далласа» в 8 и более очков с коэффициентом 2.10.