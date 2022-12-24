ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель СкалониДругой Лионель. Как тактика Скалони привела Аргентину и Месси к триумфу на ЧМ-2022 Кевин Де БрейнеКонец «Золотого поколения». Как ЧМ-2022 стал токсичным для сборной Бельгии Свой единственный гол на ЧМ-2022 Криштиану Роналду забил в ворота сборной Ганы после спорного пенальтиОтмененный гол Гризманна, пенальти на Роналду и фол против Кейна. 10 самых спорных моментов ЧМ-2022 с участием VAR
  • 11:01
    • Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям
  • 16:17
    • Моуринью предложили возглавить сборную Бразилии
  • 15:39
    • Стало известно, принял ли РФС решение о переходе в Азию
  • 15:29
    • Семененко выиграл чемпионат России, Гуменник — второй
  • 14:48
    • Исполком РФС поддержал реформу системы выплат школам и тренерам, воспитавшим футболистов
  • 14:20
    • ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2022
  • 14:08
    • «Локомотив» согласовал контракты с Пиняевым и Глушенковым
    Все новости спорта

    Сместит ли «Бруклин» соперника с трона?

    «Бруклин» — «Милуоки». Прогноз (к. 2.05), ставка на матч регулярки НБА, 24 декабря 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто» — «Бруклин». Сезон 2022/2023
    Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 24 декабря. Время — 03:30 по мск. «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    Лидер «Бруклина» Кайри Ирвинг выбыл из строя. Защитник получил травму икры в матче с «Детройтом». Игрок уже пропустил матч «Голден Стэйт». К слову этот поединок баскетболисты «Бруклина» выиграли (143:113).

    В домашнем поединке высокой результативностью отметился Кевин Дюрант. Форвард забросил 23 очка.

    «Бруклин» одержал 7 победу подряд в регулярке. Помимо успешной игры с «Голден Стэйт», «Бруклин» также переиграл «Детройт» (124:121), «Торонто» (119:116), «Вашингтон» (112:100), «Индиану» (136:133), «Атланту» (120:116) и «Шарлотт» (122:116).

    «Бруклин» закрепился в Топ-4 Восточной конференции. Команда провела 32 встречи, одержала 20 побед и потерпела 12 поражений.

    «Милуоки»

    «Милуоки» — новый лидер Востока. Одако, в минвушем игровом дне команда дала маху. «Баксы» потерпели поражение от третьей команды Востока — «Кливленда» (106:114).

    В дуэли лидеров Восточной конференции лучшим игроком стал греческий игрок «Милуоки» Яннис Адетокунбо. Он оформил дабл-дабл из 45 очков и 14 подборов.

    До этого «Милуоки» добился двух побед над «Нью-Орлеан» (128:119) и «Ютой» (123:97). Еще одна осечка может лишить «оленей» не только лидерства, но и даже третьего места. На пятки уже наступают экс-лидер «Бостон» и «Кливленд».

    В лазарет попал Крис Миддлтон. Форвард получил травму колена в поединке с «Мемфисом». Случилось это 16 декабря. Миддлтон пропустит 4 игру с участием своей команды.

    «Милуоки» в этом сезоне провёл 31 матч. Победили в 22 встречах и проиграли в 9 случаев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бруклина» — 1.75, победа «Милуоки» — 2.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Играют соперники из Топ-4. Набравший ход «Бруклин» может приблизиться к лидеру своей конференции или сместить «баксов» с трона.

    Ставка: Фора«Бруклина» (-3) с коэффициентом 2.05.

    Альтернативный прогноз: Соперники могут устроить голевое и яркое шоу.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 232.5 с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.14
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кирьос — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торино — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ХК Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сумгаит — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Удинезе — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эмполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бетис — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.79
  • Прогноз на матч Джокович — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Антальяспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Сместит ли «Бруклин» соперника с трона?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры