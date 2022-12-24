Нью-Йорк. Бруклин. «Барклайс-центр». Дата — 24 декабря. Время — 03:30 по мск. «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

Лидер «Бруклина» Кайри Ирвинг выбыл из строя. Защитник получил травму икры в матче с «Детройтом». Игрок уже пропустил матч «Голден Стэйт». К слову этот поединок баскетболисты «Бруклина» выиграли (143:113).

В домашнем поединке высокой результативностью отметился Кевин Дюрант. Форвард забросил 23 очка.

«Бруклин» одержал 7 победу подряд в регулярке. Помимо успешной игры с «Голден Стэйт», «Бруклин» также переиграл «Детройт» (124:121), «Торонто» (119:116), «Вашингтон» (112:100), «Индиану» (136:133), «Атланту» (120:116) и «Шарлотт» (122:116).

«Бруклин» закрепился в Топ-4 Восточной конференции. Команда провела 32 встречи, одержала 20 побед и потерпела 12 поражений.

«Милуоки»

«Милуоки» — новый лидер Востока. Одако, в минвушем игровом дне команда дала маху. «Баксы» потерпели поражение от третьей команды Востока — «Кливленда» (106:114).

В дуэли лидеров Восточной конференции лучшим игроком стал греческий игрок «Милуоки» Яннис Адетокунбо. Он оформил дабл-дабл из 45 очков и 14 подборов.

До этого «Милуоки» добился двух побед над «Нью-Орлеан» (128:119) и «Ютой» (123:97). Еще одна осечка может лишить «оленей» не только лидерства, но и даже третьего места. На пятки уже наступают экс-лидер «Бостон» и «Кливленд».

В лазарет попал Крис Миддлтон. Форвард получил травму колена в поединке с «Мемфисом». Случилось это 16 декабря. Миддлтон пропустит 4 игру с участием своей команды.

«Милуоки» в этом сезоне провёл 31 матч. Победили в 22 встречах и проиграли в 9 случаев.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Бруклина» — 1.75, победа «Милуоки» — 2.25.

Прогноз: Играют соперники из Топ-4. Набравший ход «Бруклин» может приблизиться к лидеру своей конференции или сместить «баксов» с трона.

Ставка: Фора«Бруклина» (-3) с коэффициентом 2.05.

Альтернативный прогноз: Соперники могут устроить голевое и яркое шоу.

Альтернативная ставка: Тотал больше 232.5 с коэффициентом 2.25.