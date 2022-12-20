Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 20 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» после весьма удачной серии на своем паркете проиграл два домашних матча подряд: «Майами» (108:111) и «Портленду» (95:107). Но даже две этих неудачи не смогли опустить «Рокетс» на последнюю строчку в конференции.

Техасское дерби — это всегда интересно, а тем более, когда оба клуба соседствуют в середине таблицы. И преимущество в последних играх на стороне как раз «Хьюстона», который выиграл два последних очных поединка из трех.

У «Хьюстона» на данный момент времени 9 побед и 20 поражений. Шансы на выигрыш у «Сан-Антонио» весьма неплохие, но этим шансом ещё нужно воспользоваться.

«Сан-Антонио»

Ещё один коллектив из штата Техас проиграл два своих последних матча тем же соперникам, что и его предстоящий соперник по матчу: «Майами» (101:111) и «Портленду» (112:128). Эти неудачи перед поездкой на паркет Хьюстона могут сильно задеть самолюбие парней Поповича.

В последнем проигранном матче лучшим в составе «Сан-Антонио» стал Келдон Джонсон, который стал единственным баскетболистом, преодолевшим рубеж в 20 набранных очков (22 балла).

Дружина Поповича делит последнее место в конференции с «Хьюстоном» имея в своем активе 9 побед при 20 поражениях. Вероятность победить в гостях принципиального соперника не очень большая.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстона» — 1.58, победа «Сан-Антонио» — 2.46.

Прогноз: Соперники примерно равны по силам, но в этом противостоянии верх возьмет дружина Поповича чисто за счет опыта тренера.

Альтернативный прогноз: Соперники в последнее врем играют больше «низовые», нежели «верховые» матчи.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.46.

Альтернативная ставка: ТМ 220 с коэффициентом 2.72.