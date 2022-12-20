«Кливленд»
Команда из Огайо имеет трех матчевую победную серию, победив в последнем матче в овертайме сам «Даллас» (100:99). С таким настроением и крепкую «Юту» можно обыгрывать в предстоящем поединке.
В последнем выигрышном матче против техасского клуб самым результативным стал Донован Митчелл с 25 очками. Порадовал Дариус Гарленд, отдавший 18 результативных передач. Джарретт Аллен всех удивил 15 собранными подборами.
На данный момент «Кливленд» на третьем месте в своей конференции с 20 победами и 11 поражениями. С «Ютой» последние матчи у «Кавальерс» явно не получаются, но в самой крайней игре коллектив из Огайо одержал победу над грозным соперником.
«Юта»
«Юта» продолжает проигрывать гостевые матчи и не может выиграть на выезде уже пять матчей кряду. Последняя выездная победа датирована ещё ноябрем месяцем, когда победа была добыта в Орегоне над «Портлендом» (118:113).
В составе «Юты» в последнем матче лучшими по количеству набранных очков внезапно стали два игрока: Малик Бизли и Лаури Маркканен, которые завершили матч всего лишь с 18 очками в активе.
Несмотря на то, что «Джаз» выиграли семь из последних восьми встреч у «Кливленда», но на предстоящем выезде придется крайне сложно команде Уилла Харди.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.44, победа «Юта» — 2.90.
Прогноз: У гостей настоящая беда с достижением результата в последних гостевых матчах, поэтому вероятность победы «Кавс» в этом матче ещё больше возрастает.
Альтернативный прогноз: Соперники не сильно много очков забросят друг другу.
Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.32.
Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.46.