Кливленд. Стадион «Рокет Мортгейдж ФилдХауз». Дата — 20 декабря. Время — 03:00 по мск. «Кливленд» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

Команда из Огайо имеет трех матчевую победную серию, победив в последнем матче в овертайме сам «Даллас» (100:99). С таким настроением и крепкую «Юту» можно обыгрывать в предстоящем поединке.

В последнем выигрышном матче против техасского клуб самым результативным стал Донован Митчелл с 25 очками. Порадовал Дариус Гарленд, отдавший 18 результативных передач. Джарретт Аллен всех удивил 15 собранными подборами.

На данный момент «Кливленд» на третьем месте в своей конференции с 20 победами и 11 поражениями. С «Ютой» последние матчи у «Кавальерс» явно не получаются, но в самой крайней игре коллектив из Огайо одержал победу над грозным соперником.

«Юта»

«Юта» продолжает проигрывать гостевые матчи и не может выиграть на выезде уже пять матчей кряду. Последняя выездная победа датирована ещё ноябрем месяцем, когда победа была добыта в Орегоне над «Портлендом» (118:113).

В составе «Юты» в последнем матче лучшими по количеству набранных очков внезапно стали два игрока: Малик Бизли и Лаури Маркканен, которые завершили матч всего лишь с 18 очками в активе.

Несмотря на то, что «Джаз» выиграли семь из последних восьми встреч у «Кливленда», но на предстоящем выезде придется крайне сложно команде Уилла Харди.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.44, победа «Юта» — 2.90.

Прогноз: У гостей настоящая беда с достижением результата в последних гостевых матчах, поэтому вероятность победы «Кавс» в этом матче ещё больше возрастает.

Альтернативный прогноз: Соперники не сильно много очков забросят друг другу.

Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.32.

Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.46.