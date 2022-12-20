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    Хозяева выиграют четвёртый матч кряду?

    «Кливленд» — «Юта». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Юта»
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    «Кливленд»
    Кливленд. Стадион «Рокет Мортгейдж ФилдХауз». Дата — 20 декабря. Время — 03:00 по мск. «Кливленд» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2022 года
    Кливленд
  • НБА
    •  Кливленд 03:00 Юта Юта
  • НБА
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    «Кливленд»

    Команда из Огайо имеет трех матчевую победную серию, победив в последнем матче в овертайме сам «Даллас» (100:99). С таким настроением и крепкую «Юту» можно обыгрывать в предстоящем поединке.

    В последнем выигрышном матче против техасского клуб самым результативным стал Донован Митчелл с 25 очками. Порадовал Дариус Гарленд, отдавший 18 результативных передач. Джарретт Аллен всех удивил 15 собранными подборами.

    На данный момент «Кливленд» на третьем месте в своей конференции с 20 победами и 11 поражениями. С «Ютой» последние матчи у «Кавальерс» явно не получаются, но в самой крайней игре коллектив из Огайо одержал победу над грозным соперником.

    «Юта»

    «Юта» продолжает проигрывать гостевые матчи и не может выиграть на выезде уже пять матчей кряду. Последняя выездная победа датирована ещё ноябрем месяцем, когда победа была добыта в Орегоне над «Портлендом» (118:113).

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    В составе «Юты» в последнем матче лучшими по количеству набранных очков внезапно стали два игрока: Малик Бизли и Лаури Маркканен, которые завершили матч всего лишь с 18 очками в активе.

    Несмотря на то, что «Джаз» выиграли семь из последних восьми встреч у «Кливленда», но на предстоящем выезде придется крайне сложно команде Уилла Харди.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Кливленда» — 1.44, победа «Юта» — 2.90.

    Прогноз: У гостей настоящая беда с достижением результата в последних гостевых матчах, поэтому вероятность победы «Кавс» в этом матче ещё больше возрастает.

    Альтернативный прогноз: Соперники не сильно много очков забросят друг другу.

    Ставка: Ф1 (-9) с коэффициентом 2.32.

    Альтернативная ставка: ТМ 216 с коэффициентом 2.46.

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    «Кливленд» — «Юта»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева выиграют четвёртый матч кряду?
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