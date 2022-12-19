Миннеаполис. Стадион «Таргет Центр». Дата — 19 декабря. Время — 03:00 по мск. «Миннесота» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» выиграла только один матч из последних четырех: был обыграна «Оклахома» (112:110), но это не сильно изменило настрой коллектива Криса Финча. В матче с «Буллз» не будет так просто, поэтому нужно улучшать свою игру и без травмированного Таунса.

В последнем поединке «Миннесоты» лучшим снайпером команды стал центровой Найз Рид, которому не хватило всего лишь два очка до 30. Вторым снайпером команды в мачте против «Тандер» стал Остин Риверс, набравший 20 баллов.

На данный момент сезона «Тимбервулвз» имеют 14 побед при 15 поражениях после 29 сыгранных матчей, и занимают всего лишь 10 позицию в своей конференции.

«Чикаго»

«Чикаго» снова начал проигрывать, и имеет в своем пассиве три поражения подряд. В последнем матче против «Нью-Йорка» у коллектива из Иллинойса не было ни единого шанса (91:114).

У «Быков» не нашлось ни одного игрока, который смог бы добраться до отметки в 20 набранных очков в последнем поединке против «Никс». Лучшим в «Чикаго» стал Зак Лавин, который набрал жалких 17 очков. У Дерозана и того меньше — всего 14 набранных баллов.

На данный момент у «Чикаго» 11 матчей выиграно и 17 проиграно. Это позволяет занимать всего лишь на 11 строчку на Востоке. «Быки» выиграли два последних очных противостояния у «Миннесоты», что позволяет рассчитывать на положительный исход встречи в предстоящем матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Миннесота» — 2.04, победа «Чикаго» — 1.82.

Прогноз: У гостей возможностей выиграть чуть больше, но в отличие от них «Миннесота» уже прервала свою проигрышную серию, поэтому победить в предстоящей игре она вполне может.

Альтернативный прогноз: Чикаго в двух последних проигранных матчах из трех играл овертайм, поэтому будет неудивительно, если в игре равных соперников будет дополнительная пятиминутка.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.02.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 13.