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    «Миннесота» — «Чикаго». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 19 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    Миннеаполис. Стадион «Таргет Центр». Дата — 19 декабря. Время — 03:00 по мск. «Миннесота» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 19 Декабря 2022 года

    «Миннесота»

    «Миннесота» выиграла только один матч из последних четырех: был обыграна «Оклахома» (112:110), но это не сильно изменило настрой коллектива Криса Финча. В матче с «Буллз» не будет так просто, поэтому нужно улучшать свою игру и без травмированного Таунса.

    В последнем поединке «Миннесоты» лучшим снайпером команды стал центровой Найз Рид, которому не хватило всего лишь два очка до 30. Вторым снайпером команды в мачте против «Тандер» стал Остин Риверс, набравший 20 баллов.

    На данный момент сезона «Тимбервулвз» имеют 14 побед при 15 поражениях после 29 сыгранных матчей, и занимают всего лишь 10 позицию в своей конференции.

    «Чикаго»

    «Чикаго» снова начал проигрывать, и имеет в своем пассиве три поражения подряд. В последнем матче против «Нью-Йорка» у коллектива из Иллинойса не было ни единого шанса (91:114).

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    У «Быков» не нашлось ни одного игрока, который смог бы добраться до отметки в 20 набранных очков в последнем поединке против «Никс». Лучшим в «Чикаго» стал Зак Лавин, который набрал жалких 17 очков. У Дерозана и того меньше — всего 14 набранных баллов.

    На данный момент у «Чикаго» 11 матчей выиграно и 17 проиграно. Это позволяет занимать всего лишь на 11 строчку на Востоке. «Быки» выиграли два последних очных противостояния у «Миннесоты», что позволяет рассчитывать на положительный исход встречи в предстоящем матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Миннесота» — 2.04, победа «Чикаго» — 1.82.

    Прогноз: У гостей возможностей выиграть чуть больше, но в отличие от них «Миннесота» уже прервала свою проигрышную серию, поэтому победить в предстоящей игре она вполне может.

    Альтернативный прогноз: Чикаго в двух последних проигранных матчах из трех играл овертайм, поэтому будет неудивительно, если в игре равных соперников будет дополнительная пятиминутка.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.02.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 13.

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