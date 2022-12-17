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    Кто из клубов прервет свою проигрышную серию?

    «Оклахома-Сити» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома-Сити» — «Миннесота»
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    «Оклахома-Сити»
    Оклахома-Сити. Стадион «Пэйком Центр». Дата — 17 декабря. Время — 04:00 по мск. «Оклахома-Сити» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Декабря 2022 года
    Оклахома
  • Оклахома
    •  Оклахома 04:00 Миннесота Миннесота
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    «Оклахома-Сити»

    «Оклахома» опускается все ниже и ниже по таблице, и в последних четырех поединках не смогла одержать ни одной победы. На данный момент «Тандер» занимают всего лишь 13 место в своей конференции.

    За четыре проигранных матчах клуб из одноименного штата не набирал более 114 очков за матч. Даже Гилджес-Александер не смог добраться до отметки в 30 набранных очков. «Тандер» явно не хватает подмоги талантливому канадцу в лице Чета Холмгрема, у которого травмирована нога.

    Перед предстоящим поединком с «Миннесотой» ситуация мало радостная, поскольку за семь последних очных противостояний с этой командой дружине Марка Дэйгнолта удалось победить всего лишь один раз и это случилось в крайней игре.

    «Миннесота»

    У «Миннесоты» три подряд проигранных матча и уже место в нижней части таблицы своей конференции. На данный момент у дружины Криса Финча 13 побед при 15 поражениях. Один из лидеров в лице Карла-Энтони Таунса по-прежнему не может играть из-за травмы икры.

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    В последнем проигранном матче против «Лос-Анджелес Клипперс» коллективу из Миннеаполиса удалось забросить всего лишь 88 очков за весь матч, а Эдвардс даже не смог добраться до отметки в 20 набранных очков, набрав всего лишь 19 баллов.

    Соперники встречались буквально пару недель назад и «Оклахома» выиграла. «Миннесота» не против взять и реванш у своего обидчика, но без одного из лидеров сделать это будет крайне сложно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Оклахомы» — 1.83, победа «Миннесоты» — 2.09.

    Прогноз: У обоих соперников имеются проблемы с составом, но почему-то кажется, что «Тимбервулвз» смогут в этом матче отомстить за недавнее поражение.

    Альтернативный прогноз: Будет открытая игра, где каждая из команд наберет большое количество очков.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.09.

    Альтернативная ставка: ТБ 239 с коэффициентом 2.65.

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    «Оклахома-Сити» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто из клубов прервет свою проигрышную серию?
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