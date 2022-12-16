Хьюстон. Стадион «Тойота Арена». Дата — 16 декабря. Время — 04:00 по мск. «Хьюстон» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» в последних поединках выглядит более, чем достойно и за четыре последних поединка проиграл только один раз: «Сан-Антонио» (118:109).

Несмотря на последнее место в западной конференции у техасской команды есть неплохие шансы, чтобы победить даже «Майами».

В домашних поединках у «Рокетс» так и вовсе пять побед подряд, что для худшей команды конференции практически аномальное достижение. Сейчас клуб из Техаса поднялся на предпоследнее место только за счет того, что у него на одно поражение меньше, чем у «Сан-Антонио».

У «Хьюстона» вероятность победить в предстоящей игре не очень большая, но все же есть. «Майами» сейчас переживает не самые лучшие времена.

«Майами»

У клуба Споэльстры дела постепенно начинают налаживаться, и за последние четыре матча его клуб проиграл всего лишь один раз: «Сан-Антонио» (111:115). При этом в гостях одержано две победы подряд: над «Индианой» (87:82) и «Оклахомой» (110:108).

Лидеры клуба с восточного побережья делают разницу после возвращения в состав своей команды, но в последнем поединке против «Оклахомы» лучшим был Тайлер Хирро, которого было просто не остановить, и он набрал 35 очков.

На данный момент времени «Майами» располагается всего лишь на 8 месте в своей конференции при 14 победах и 15 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Хьюстона» — 2.44, победа «Майами» — 1.65.

Прогноз: У «Майами» состав сильнее, но у «Хьюстона» определенно позитивный период, который может помочь победить в этой игре.

Альтернативный прогноз: Будет открытая игра с обилием очков с двух сторон.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.44.

Альтернативная ставка: ИТМ (2) 110 с коэффициентом 2.31.