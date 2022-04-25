Стадион «Смути-кинг-центр» в Луизиане. Четвёртый матч серии между командами «Нью-Орлеан» и «Финикс Санз». Игра пройдет 25 апреля. Начало в 04:30 по мск. «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Орлеан Пеликанс»

«Пеликанс» — клуб, которому удалось обыграть чемпиона Западной конференции «Финикс Санз». В плей-офф луизианцы не побеждали вот уже четыре года. Однако в серии «пеликаны» пока уступают (1:2).

В третьем поединке противостояния баскетболисты «Нью-Орлеан» дали бой фавориту. Клубу из Луизианы не хватило всего трёх очков (111:114).

В составе «Пеликанс» результитивностью отметился форвард Брэндон Ингрэм. Игрок заработал 34 очка.

«Финикс Санз»

«Финикс» — вышел вперёд в серии первого раунда плей-офф. В матче на арене «Смути-кинг-центр» «солнечные» отдали сопернику первую и третью четверти. Вторая и четвёртая остались за «Финиксом».

В составе «фиников» весомый вклад в общую победу внесли два игрока. Разыгрывающий защитник Крис Пол оформил дабл-дабл: 28 очков и 14 передач. И центровой Деандре Эйтон. На его счету 28 очков и 17 подборов.

«Финикс» — вице-чемпион НБА. В прошлом году «финики» уступили в финале «Милуоки Бакс» (2:4). Цель команды на этот сезон — выступить не хуже. Для начала нужно обыграть «Нью-Орлеан».

«Нью-Орлеан» или «Финикс»? Победитель пары в четвертьфинале сразится с лучшим клубом пары «Даллас» — «Юта» (в этой паре пока ничья — 2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры на стороне чемпиона Западной конференции: победа «Пеликанс» — 2.41, победа «Санз» — 2.00.

Прогноз: Все три матча с участием «Пеликанс» и «Санз» прошли в равной борьбе. В стартовых играх команды обменялись победами с одинаковой разницей в 11 очков. В третьей встрече исход решили всего три очка. В предстоящей игре лучший клуб Запада наверняка одержит победу.

Ставка — победа «Финикс Санз» за 2.00