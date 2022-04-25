ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Финикс» повёл в серии

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз». Прогноз (к.2.00), ставка на матч плей-офф НБA, 25 апреля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Орлеан» — «Финикс Санз»
    Стадион «Смути-кинг-центр» в Луизиане. Четвёртый матч серии между командами «Нью-Орлеан» и «Финикс Санз». Игра пройдет 25 апреля. Начало в 04:30 по мск. «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 25 Апреля 2022 года
    Нью-Орлеан
  • НБА. Плей-офф
    •  Нью-Орлеан 04:30 Финикс Финикс
  • НБА. Плей-офф
    •

    «Нью-Орлеан Пеликанс»

    «Пеликанс» — клуб, которому удалось обыграть чемпиона Западной конференции «Финикс Санз». В плей-офф луизианцы не побеждали вот уже четыре года. Однако в серии «пеликаны» пока уступают (1:2).

    В третьем поединке противостояния баскетболисты «Нью-Орлеан» дали бой фавориту. Клубу из Луизианы не хватило всего трёх очков (111:114).

    В составе «Пеликанс» результитивностью отметился форвард Брэндон Ингрэм. Игрок заработал 34 очка.

    «Финикс Санз»

    «Финикс» — вышел вперёд в серии первого раунда плей-офф. В матче на арене «Смути-кинг-центр» «солнечные» отдали сопернику первую и третью четверти. Вторая и четвёртая остались за «Финиксом».

    В составе «фиников» весомый вклад в общую победу внесли два игрока. Разыгрывающий защитник Крис Пол оформил дабл-дабл: 28 очков и 14 передач. И центровой Деандре Эйтон. На его счету 28 очков и 17 подборов.

    «Финикс» — вице-чемпион НБА. В прошлом году «финики» уступили в финале «Милуоки Бакс» (2:4). Цель команды на этот сезон — выступить не хуже. Для начала нужно обыграть «Нью-Орлеан».

    «Нью-Орлеан» или «Финикс»? Победитель пары в четвертьфинале сразится с лучшим клубом пары «Даллас» — «Юта» (в этой паре пока ничья — 2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры на стороне чемпиона Западной конференции: победа «Пеликанс» — 2.41, победа «Санз» — 2.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз: Все три матча с участием «Пеликанс» и «Санз» прошли в равной борьбе. В стартовых играх команды обменялись победами с одинаковой разницей в 11 очков. В третьей встрече исход решили всего три очка. В предстоящей игре лучший клуб Запада наверняка одержит победу.

    Ставка — победа «Финикс Санз» за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ницца — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нант — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Болонья — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Бернли — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эмполи — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ротор — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Бохум — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Габала — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  5.10
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» повёл в серии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры