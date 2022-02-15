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    Окажут ли «Клипперс» сопротивление «Голден Стэйт»?

    «Клипперс» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Голден Стэйт»
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    Маркус Моррис
    Во вторник, 15 февраля, «Клипперс» примут «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Крипто.ком», начнется в 06:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Февраля 2022 года

    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и 30 поражений.

    Потерпев поражения от «Милуоки» (113:137), «Мемфиса» (109:135) и «Далласа» (105:112), накануне подопечные Тайрона Лю обыграли тот же «Даллас» (99:97).

    В игре с «Маверикс» самым результативным стал Реджи Джексон — 24 очка, 8 передач и 5 подборов. Теренс Мэнн добавил 21 очко и 9 подборов, а Маркус Моррис — 20 очков.

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    В лазарете «Клипперс» находятся Шеми Оджелей, Люк Кеннард, Норман Пауэлл, Джей Скрабб, Джейсон Престон, Кавай Леонард и Пол Джордж.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами и 15 поражениями.

    На прошлой неделе «Уорриорз» проиграли «Юте» (85:111) и «Нью-Йорку» (114:116), после чего победили «Лейкерс» (117:115).

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    • Наибольший вклад в этот успех внес Клэй Томпсон — 33 очка и 5 подборов. Стеф Карри отметился 24 баллами, 8 передачами и 5 подборами, а Эндрю Уиггинс — 19 баллами.

    После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Андре Игуодала, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.38, победа «Клипперс» — 3.00.

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    Сложно ставить на успех хозяев, которые в последнее время относительно нестабильны, да еще и потеряли многих важных игроков.

    Однако, как нам кажется, подопечные Тайрона Лю достаточно хороши, чтобы вложиться в предложенную фору. В турнирном плане они мотивированы, так что мы ожидаем равной борьбы. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой +6,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал меньше 222,5» за 1.90, поскольку «Клипперс» входят в пятерку наименее эффективных команд в нападении, а «Голден Стэйт» лидирует в оборонительном рейтинге.

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    «Клипперс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Окажут ли «Клипперс» сопротивление «Голден Стэйт»?
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