Во вторник, 15 февраля, «Клипперс» примут «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Крипто.ком», начнется в 06:30 по московскому времени. «Клипперс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и 30 поражений.

Потерпев поражения от «Милуоки» (113:137), «Мемфиса» (109:135) и «Далласа» (105:112), накануне подопечные Тайрона Лю обыграли тот же «Даллас» (99:97).

В игре с «Маверикс» самым результативным стал Реджи Джексон — 24 очка, 8 передач и 5 подборов. Теренс Мэнн добавил 21 очко и 9 подборов, а Маркус Моррис — 20 очков.

Все прогнозы на НБА

В лазарете «Клипперс» находятся Шеми Оджелей, Люк Кеннард, Норман Пауэлл, Джей Скрабб, Джейсон Престон, Кавай Леонард и Пол Джордж.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 42 победами и 15 поражениями.

На прошлой неделе «Уорриорз» проиграли «Юте» (85:111) и «Нью-Йорку» (114:116), после чего победили «Лейкерс» (117:115).

Наибольший вклад в этот успех внес Клэй Томпсон — 33 очка и 5 подборов. Стеф Карри отметился 24 баллами, 8 передачами и 5 подборами, а Эндрю Уиггинс — 19 баллами.

После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Андре Игуодала, Дрэймонд Грин и Джеймс Уайзмен.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.38, победа «Клипперс» — 3.00.

Сложно ставить на успех хозяев, которые в последнее время относительно нестабильны, да еще и потеряли многих важных игроков.

Однако, как нам кажется, подопечные Тайрона Лю достаточно хороши, чтобы вложиться в предложенную фору. В турнирном плане они мотивированы, так что мы ожидаем равной борьбы. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой +6,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал меньше 222,5» за 1.90, поскольку «Клипперс» входят в пятерку наименее эффективных команд в нападении, а «Голден Стэйт» лидирует в оборонительном рейтинге.