В воскресенье, 13 февраля, «Филадельфия» примет «Кливленд» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Филадельфия» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 33 победы и 22 поражения.

В пяти последних матчах «Сиксерс» уступили «Вашингтону» (103:106), «Далласу» (98:107) и «Финиксу» (109:114), обыграв «Чикаго» (119:108) и «Оклахому» (100:87).

В игре против «Тандер» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 25 очков и 19 подборов. Тайриз Макси добавил 24 очка и 5 подборов, а Тобиас Харрис — 17 очков и 11 подборов.

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Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Джеймс Харден и Пол Миллсэп.

«Кливленд»

«Кливленд» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 35 победами и 21 поражением.

В четырех предыдущих встречах «Кавальерс» поочередно обыграли «Шарлотт» (102:101), «Индиану» (98:85), «Сан-Антонио» (105:92) и снова «Индиану» (120:113).

В матче с «Пэйсерс» Карис Леверт и Джарретт Аллен набрали по 22 очка. Рэджон Рондо добавил 17 баллов, 7 подборов и 6 передач.

В лазарете «Кливленда» находятся Дариус Гарлэнд, Лаури Маркканен и Коллин Секстон.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.54, победа «Кливленда» — 2.50.

«Сиксерс» проиграли три из последних четырех встреч и две домашние игры подряд. Они неплохо атаковали, но их глубина состава сейчас оставляет желать лучшего, тем более что новичок Джеймс Харден точно не выйдет на паркет.

«Кавальерс» выиграли семь из последних девяти встреч и доминировали в обороне, удерживая троих из пяти предыдущих пяти соперников на отметке ниже 100 набранных очков.

Исходя из этого, нам кажется, что игра не будет результативной, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал меньше 207,5» за 1.90.

Также возьмем «победу "Кливленда" с форой +4,5». Эта ставка тоже принимается с коэффициентом 1.90.