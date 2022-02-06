В воскресенье, 6 февраля, «Шарлотт» примет «Майами» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 28 побед и 25 поражений.

В трех последних матчах «Хорнетс» поочередно проиграли «Клипперс» (90:115), «Бостону» (107:113) и «Кливленду» (101:102).

В игре с «Кавальерс» Терри Розир набрал 24 очка, Келли Убре добавил 21 балл и 9 подборов, а Ламело Болл — 15 баллами и 6 подборами.

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После травмы у «Шарлотт» восстанавливается только форвард Джален Макдэниелс.

«Майами»

«Майами» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 33 победами и 19 поражениями.

Проиграв «Торонто» (120:124 ОТ), «Бостону» (92:122) и снова «Торонто» (106:110), накануне игроки «Хит» разобрались с «Сан-Антонио».

В поединке против «Сперс» самым результативным стал Тайлер Хироу — 24 очка, 5 подборов и 5 передач. Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов, Джимми Батлер и Данкан Робинсон набрали по 17 баллов.

Среди травмированных у «Майами» значатся Калеб Мартин, Кези Окпала, Макс Страс, Пи Джей Такер, Джимми Батлер, Маркифф Моррис и Виктор Оладипо.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.59, победа «Шарлотт» — 2.25.

У «Хорнетс» крепкий состав, выстроенный вокруг Ламело Болла, и очень сильная атака, однако последние неудачи не могут не настораживают.

Да, у «Хит» сейчас больше кадровых проблем, но их сплоченность явно должна сыграть им на руку в этом противостоянии. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -3,5» за 1.87.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Майами" больше 113,5» за 1.85.