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    Добьется ли «Даллас» легкой победы над «Индианой»?

    «Даллас» — «Индиана». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 30 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Индиана»
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    Лука Дончич
    В воскресенье, 30 января, «Даллас» примет «Индиану» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Даллас» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 30 Января 2022 года

    «Даллас»

    «Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и 21 поражение.

    В восьми последних матчах баскетболисты «Маверикс» проиграли лишь дважды. Накануне они в гостях обыграли «Портленд» (132:112).

    Самым результативным стал Кристапс Порзингис – 22 очка и 5 подборов. Джейлен Брансон оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов, а Лука Дончич – трипл-дабл из 15 очков, 15 передач и 10 подборов.

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    После травм у «Далласа» восстанавливаются Тим Хардуэй-младший и Стерлинг Браун.

    «Индиана»

    «Индиана» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и 32 поражениями.

    Проиграв «Финиксу» (103:113), «Нью-Орлеану» (113:117) и «Шарлотт» (126:158), в своей последней встрече «Пэйсерс» выиграли у «Оклахомы» (113:110 ОТ).

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    • В поединке против «Тандер» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл из 24 очков, 18 подборов и 10 передач. Джастин Холидэй добавил 22 балла, Джереми Лэмб — 14.

    Среди травмированных у «Индианы» значатся Ти Джей Уоррен, Гога Битадзе, Малкольм Брогдон, Ти Джей Макконнелл и Майлз Тернер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.20, победа «Индианы» — 4.20.

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    «Пэйсерс» проиграли семь из последних девяти встреч и восемь из последних десяти выездных поединков. Как правило, в гостях у них возникают серьезные проблемы в атаке, ведь они реализовывают с игры около 44 процентов бросков.

    Несмотря на то, что они хорошо работают на подборах, против «Маверикс» у «Индианы» вряд ли будет много шансов на успех. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -9,5» за 1.87.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Индианы" меньше 103,5» за 1.85.

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    «Даллас» — «Индиана»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Добьется ли «Даллас» легкой победы над «Индианой»?
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