В воскресенье, 30 января, «Даллас» примет «Индиану» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Даллас» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и 21 поражение.

В восьми последних матчах баскетболисты «Маверикс» проиграли лишь дважды. Накануне они в гостях обыграли «Портленд» (132:112).

Самым результативным стал Кристапс Порзингис – 22 очка и 5 подборов. Джейлен Брансон оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов, а Лука Дончич – трипл-дабл из 15 очков, 15 передач и 10 подборов.

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После травм у «Далласа» восстанавливаются Тим Хардуэй-младший и Стерлинг Браун.

«Индиана»

«Индиана» идет 13-й в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и 32 поражениями.

Проиграв «Финиксу» (103:113), «Нью-Орлеану» (113:117) и «Шарлотт» (126:158), в своей последней встрече «Пэйсерс» выиграли у «Оклахомы» (113:110 ОТ).

В поединке против «Тандер» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл из 24 очков, 18 подборов и 10 передач. Джастин Холидэй добавил 22 балла, Джереми Лэмб — 14.

Среди травмированных у «Индианы» значатся Ти Джей Уоррен, Гога Битадзе, Малкольм Брогдон, Ти Джей Макконнелл и Майлз Тернер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.20, победа «Индианы» — 4.20.

«Пэйсерс» проиграли семь из последних девяти встреч и восемь из последних десяти выездных поединков. Как правило, в гостях у них возникают серьезные проблемы в атаке, ведь они реализовывают с игры около 44 процентов бросков.

Несмотря на то, что они хорошо работают на подборах, против «Маверикс» у «Индианы» вряд ли будет много шансов на успех. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -9,5» за 1.87.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Индианы" меньше 103,5» за 1.85.