«Атланта»
«Атланта» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 17 побед и 25 поражений.
В пяти последних матчах баскетболисты «Хоукс» поочередно проиграли «Лейкерс» (118:134), «Клипперс» (93:106), «Майами» (91:115 и 118:124) и «Нью-Йорку» (108:117).
Во встрече с «Никс» самым результативным стал Трей Янг — 29 очков и 5 передач. Данило Галлинари добавил 17 баллов, Джон Коллинс — 13, а Оньека Оконгву — 12.
После травм у «Атланты» восстанавливаются Клинт Капела и Богдан Богданович.
«Милуоки»
«Милуоки» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 27 победами и 18 поражениями.
В четырех предыдущих встречах «Бакс» обыграли только «Голден Стэйт» (118:99), проиграв «Шарлотт» (106:114 и 99:103) и «Торонто» (96:103).
В поединке против «Рэпторс» Яннис Адетокунбо записал себе в актив 30 очков, 6 подборов и 4 передачи. Грейсон Аллен отметился 18 баллами, Крис Миддлтон — 16.
Среди травмированных у «Милуоки» значатся Джру Холидэй и Брук Лопес. На карантине остается Лэнгстон Гэллоуэй.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.54, победа «Атланты» — 2.50.
Трудно ставить против «Бакс» в данной встрече, поскольку «Хоукс» представляют из себя печальное зрелище. Сразу девять поражений в 11 последних поединках как бы намекают на то, что эта команда останется без плей-офф, несмотря на все усилия Трея Янга.
Да, у «Бакс» тоже наметилась черная полоса, но их игра не так безнадежна, и, как нам кажется, у них есть все шансы вернуться на победный путь. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -4,5» за 1.90.
Также возьмем «тотал больше 230,5» за 1.82. У «Атланты» ужасная оборона и неплохая атака, что сулит нам много набранных очков.