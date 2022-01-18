Во вторник, 18 января, «Атланта» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 02:00 по московскому времени. «Атланта» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 17 побед и 25 поражений.

В пяти последних матчах баскетболисты «Хоукс» поочередно проиграли «Лейкерс» (118:134), «Клипперс» (93:106), «Майами» (91:115 и 118:124) и «Нью-Йорку» (108:117).

Во встрече с «Никс» самым результативным стал Трей Янг — 29 очков и 5 передач. Данило Галлинари добавил 17 баллов, Джон Коллинс — 13, а Оньека Оконгву — 12.

Все прогнозы на НБА

После травм у «Атланты» восстанавливаются Клинт Капела и Богдан Богданович.

«Милуоки»

«Милуоки» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 27 победами и 18 поражениями.

В четырех предыдущих встречах «Бакс» обыграли только «Голден Стэйт» (118:99), проиграв «Шарлотт» (106:114 и 99:103) и «Торонто» (96:103).

В поединке против «Рэпторс» Яннис Адетокунбо записал себе в актив 30 очков, 6 подборов и 4 передачи. Грейсон Аллен отметился 18 баллами, Крис Миддлтон — 16.

Среди травмированных у «Милуоки» значатся Джру Холидэй и Брук Лопес. На карантине остается Лэнгстон Гэллоуэй.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.54, победа «Атланты» — 2.50.

Трудно ставить против «Бакс» в данной встрече, поскольку «Хоукс» представляют из себя печальное зрелище. Сразу девять поражений в 11 последних поединках как бы намекают на то, что эта команда останется без плей-офф, несмотря на все усилия Трея Янга.

Да, у «Бакс» тоже наметилась черная полоса, но их игра не так безнадежна, и, как нам кажется, у них есть все шансы вернуться на победный путь. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -4,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал больше 230,5» за 1.82. У «Атланты» ужасная оборона и неплохая атака, что сулит нам много набранных очков.