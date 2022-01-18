ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Окслейд-Чемберлен (слева) стал одним из героев матча«Ливерпуль» рано списывать в борьбе за титул АПЛ Марк КондратюкРоссийское доминирование. Морально-волевые одиночницы и первое европейское золото Кондратюка Даниил Медведев может сместить Новака Джоковича с первого места в рейтинге ATP10 главных вопросов Australian Open-2022
  • 17:39
    • Жуниор может перейти из «Реала» в «Ман Сити»
  • 11:24
    • СМИ: Азар хочет покинуть «Реал»
  • 09:47
    • Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
  • 08:04
    • Хачанов в четырех сетах обыграл Кудлу и вышел во второй круг Australian Open
  • 07:00
    • Александрова вылетела в первом круге Открытого чемпионата Австралии
  • 06:48
    • Россиянка Потапова проиграла в первом круге Australian Open
  • 01:28
    • «Аталанта» с Миранчуком выстояла против «Интера»
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Милуоки» из черной полосы?

    «Атланта» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 18 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Милуоки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яннис Адетокунбо
    Во вторник, 18 января, «Атланта» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 02:00 по московскому времени. «Атланта» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 18 Января 2022 года

    «Атланта»

    «Атланта» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 17 побед и 25 поражений.

    В пяти последних матчах баскетболисты «Хоукс» поочередно проиграли «Лейкерс» (118:134), «Клипперс» (93:106), «Майами» (91:115 и 118:124) и «Нью-Йорку» (108:117).

    Во встрече с «Никс» самым результативным стал Трей Янг — 29 очков и 5 передач. Данило Галлинари добавил 17 баллов, Джон Коллинс — 13, а Оньека Оконгву — 12.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Атланты» восстанавливаются Клинт Капела и Богдан Богданович.

    «Милуоки»

    «Милуоки» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 27 победами и 18 поражениями.

    В четырех предыдущих встречах «Бакс» обыграли только «Голден Стэйт» (118:99), проиграв «Шарлотт» (106:114 и 99:103) и «Торонто» (96:103).

  • «Ливерпуль» рано списывать в борьбе за титул АПЛ
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд»
  • Сегодня

    • В поединке против «Рэпторс» Яннис Адетокунбо записал себе в актив 30 очков, 6 подборов и 4 передачи. Грейсон Аллен отметился 18 баллами, Крис Миддлтон — 16.

    Среди травмированных у «Милуоки» значатся Джру Холидэй и Брук Лопес. На карантине остается Лэнгстон Гэллоуэй.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.54, победа «Атланты» — 2.50.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Трудно ставить против «Бакс» в данной встрече, поскольку «Хоукс» представляют из себя печальное зрелище. Сразу девять поражений в 11 последних поединках как бы намекают на то, что эта команда останется без плей-офф, несмотря на все усилия Трея Янга.

    Да, у «Бакс» тоже наметилась черная полоса, но их игра не так безнадежна, и, как нам кажется, у них есть все шансы вернуться на победный путь. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -4,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал больше 230,5» за 1.82. У «Атланты» ужасная оборона и неплохая атака, что сулит нам много набранных очков.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Буркина-Фасо — Эфиопия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Детройт — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.21
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Париж — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колорадо — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Руусувуори — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бондар — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Имер — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рублев — Маджер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атланта» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Выйдет ли «Милуоки» из черной полосы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры