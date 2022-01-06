В четверг, 6 января, «Денвер» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 06:00 по московскому времени. «Денвер» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 17 поражений.

Выиграв у «Клипперс» (103:100), «Голден Стэйт» (89:86) и «Хьюстона» (124:111), накануне «Наггетс» проиграли «Далласу» (89:103).

Самым результативным у проигравших стал Никола Йокич — 27 очков и 16 подборов. Аарон Гордон добавил 15 очков, а Уилл Бартон — 12 очков и 6 передач.

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После травм у «Денвера» восстанавливаются Джамал Маррей, Пи Джей Дозьер, Майкл Портер, Маркус Ховард, Монте Моррис, Остин Риверс и Влатко Чанчар. На карантине находятся Джефф Грин и Зеке Ннаджи.

«Юта»

«Юта» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и 10 поражениями.

В восьми последних матчах баскетболисты «Джаз» проиграли только «Голден Стэйт» (116:123), а в предыдущей встрече обыграли «Нью-Орлеан» (115:104).

Наибольший вклад в успех команды внес Донован Митчелл — 29 очков и 5 передач. Майк Конли отметился 22 баллами, 8 подборами и 7 передачами, а Боян Богданович — 21 баллом.

Среди травмированных у «Юты» значатся Руди Гобер, Боян Богданович, Хассан Уайтсайд, Ройс О'Нил, Донован Митчелл, Джордан Кларксон, Джо Инглз и Удока Азубуике.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.49, победа «Денвера» — 2.50.

На данный момент «Юта» — лучшая команда по играм в гостях. Баскетболисты «Джаз» выиграли последние девять встреч в гостях, тогда как «Наггетс» на арене «Болл» проиграли пять из шести предыдущих матчей.

Раньше Йокич уверенно выигрывал в противостоянии с Гобером, однако сербский центровой не способен побеждать в одиночку, и ему нужна помощь со стороны партнеров, которой сейчас очень не хватает. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -4,5» за 1.82.

У «Юты» довольно эффективное нападение, а вот о «Денвере» такого не скажешь, учитывая тот факт, что «Наггетс» называют ходячей больницей. Вряд ли хозяева смогут конкурировать по набранным очкам, поэтому еще один вариант — «тотал меньше 221,5» за 1.87.