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    Кто окажется сильнее в противостоянии Йокича и Гобера?

    «Денвер» — «Юта». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 6 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Юта»
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    Руди Гобер
    В четверг, 6 января, «Денвер» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 06:00 по московскому времени. «Денвер» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 побед и 17 поражений.

    Выиграв у «Клипперс» (103:100), «Голден Стэйт» (89:86) и «Хьюстона» (124:111), накануне «Наггетс» проиграли «Далласу» (89:103).

    Самым результативным у проигравших стал Никола Йокич — 27 очков и 16 подборов. Аарон Гордон добавил 15 очков, а Уилл Бартон — 12 очков и 6 передач.

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    После травм у «Денвера» восстанавливаются Джамал Маррей, Пи Джей Дозьер, Майкл Портер, Маркус Ховард, Монте Моррис, Остин Риверс и Влатко Чанчар. На карантине находятся Джефф Грин и Зеке Ннаджи.

    «Юта»

    «Юта» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и 10 поражениями.

    В восьми последних матчах баскетболисты «Джаз» проиграли только «Голден Стэйт» (116:123), а в предыдущей встрече обыграли «Нью-Орлеан» (115:104).

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    • Наибольший вклад в успех команды внес Донован Митчелл — 29 очков и 5 передач. Майк Конли отметился 22 баллами, 8 подборами и 7 передачами, а Боян Богданович — 21 баллом.

    Среди травмированных у «Юты» значатся Руди Гобер, Боян Богданович, Хассан Уайтсайд, Ройс О'Нил, Донован Митчелл, Джордан Кларксон, Джо Инглз и Удока Азубуике.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.49, победа «Денвера» — 2.50.

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    На данный момент «Юта» — лучшая команда по играм в гостях. Баскетболисты «Джаз» выиграли последние девять встреч в гостях, тогда как «Наггетс» на арене «Болл» проиграли пять из шести предыдущих матчей.

    Раньше Йокич уверенно выигрывал в противостоянии с Гобером, однако сербский центровой не способен побеждать в одиночку, и ему нужна помощь со стороны партнеров, которой сейчас очень не хватает. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -4,5» за 1.82.

    У «Юты» довольно эффективное нападение, а вот о «Денвере» такого не скажешь, учитывая тот факт, что «Наггетс» называют ходячей больницей. Вряд ли хозяева смогут конкурировать по набранным очкам, поэтому еще один вариант — «тотал меньше 221,5» за 1.87.

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    «Денвер» — «Юта»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Кто окажется сильнее в противостоянии Йокича и Гобера?
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