В субботу, 1 января, «Лейкерс» примут «Портленд» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» идут седьмыми в турнирной таблице Западной конференции с 17 победами и 19 поражениями.

В семи последних матчах калифорнийцы обыграли только «Хьюстон» (132:123), а накануне проиграли «Мемфису» (99:104), несмотря на дабл-дабл Леброна Джеймса — 37 очков, 13 подборов и 7 передач.

Расселл Уэстбрук отметился трипл-даблом из 16 очков, 10 подборов и 12 передач. В активе Малика Монка 15 баллов.

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В лазарете «Лейкерс» находятся Кендрик Нанн, Эйвери Брэдли, Тревор Ариза, Кент Бэйзмор, Рэджон Рондо и Энтони Дэвис.

«Портленд»

«Портленд» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 13 побед и 21 поражение.

«Трэйл Блэйзерс» в трех предыдущих встречах поочередно проиграли «Нью-Орлеану» (97:111), «Далласу» (117:132) и «Юте» (105:120).

В поединке с «Джаз» по 32 очка набрали Дамиан Лиллард и Норман Пауэлл. Ларри Нэнс добавил 14 очков, 9 подборов и 9 передач.

За «Портленд» по разным причинам не могут играть Нассир Литтл, Брэндон Уильямс, Анферни Саймонс, Деннис Смит, Роберт Ковингтон, Келджин Блевинс, Бен Маклемор, Си Джей Макколлум, Трендон Уотфорд, Юсуф Нуркич и Коди Зеллер.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.41, победа «Портленда» — 2.90.

Мы имеем дело с двумя кризисными командами, но на данный момент у «Блэйзерс» более серьезные проблемы, чем у «Лейкерс».

Калифорнийцы все еще играют без Дэвиса, но Джеймс, Уэстбрук и Кармело Энтони обладают достаточным качеством, чтобы превзойти оппонента.

«Портленд» значительной степени полагается на Лилларда. Без Макколлума и Нуркича он слишком слаб, так что мы удивимся, если ему удастся избежать поражения. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -5,5» за 1.85.

Еще один вариант — «победа Джеймса по набранным очкам в противостоянии с Лиллардом с форой 0» за 1.85.