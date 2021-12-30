«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 19 поражений.
Обыграв «Клипперс» (116:92), «Лейкерс» (138:110) и «Детройт» (144:109), накануне «Сперс» проиграли «Юте» (104:110).
В игре с «Джаз» Деррик Уайт отметился 21 очком и 8 передачами. Даг Макдермотт набрал 17 баллов, а Келдон Джонсон и Девин Васселл — по 13.
В лазарете «Сан-Антонио» находятся Деджанте Мюррей и Зак Коллинс.
«Майами»
«Майами» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 22 победами и 13 поражениями.
В четырех последних матчах баскетболисты «Хит» обыграли «Индиану» (125:96), «Детройт» (115:112), «Орландо» (93:83) и «Вашингтон» (119:112).
Самым результативным в игре с «Уизардс» стал Тайлер Хирроу, набравший 32 очка. Данкан Робинсон добавил 26 баллов, а Джимми Батлер — 25 баллов, 15 передач и 8 подборов.
За «Майами» по разным причинам не могут играть Юдонис Хаслем, Макс Страс, Пи Джей Такер, Маркиф Моррис, Кайл Лоури, Дуэйн Дедмон, Виктор Оладипо и Бэм Адебайо.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сан-Антонио» — 1.64, победа «Майами» — 2.25.
Последние результаты «Сперс» внушают оптимизм, однако потеря Деджанте Мюррея все же может негативно отразиться на выступлении команды в ближайших встречах.
У «Хит» подобных потерь куда больше, но флоридцы сохраняют стабильность во многом благодаря лидерским качествам Батлера. Именно поэтому нам кажется, что в Техасе они способны победить. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой +3,5» за 1.85.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сан-Антонио" меньше 110,5» за 1.80.