ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «Ливерпуль»Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем» «Манчестер Юнайтед» чудом избежал пораженияПровал «МЮ» позволил «Ньюкаслу» поверить в спасение Игроки «Тампы-Бэй»НХЛ. «Тампа» обыграла «Монреаль», три очка Барабанова в матче с «Аризоной»
  • 08:34
    • «Зимняя серия побед» в «Фонбете»: фрибеты до 10 000 рублей
  • 08:32
    • Transfermarkt назвал клуб, потративший на трансферы больше всех в XXI веке
  • 00:55
    • «Ливерпуль» проиграл «Лестеру», Салах не реализовал пенальти
  • 19:58
    • «Тоттенхэм» в большинстве не справился с «Саутгемптоном»
  • 23:13
    • Россия может вылететь с МЧМ из-за «технаря» американцев
  • 22:16
    • «Динамо» вырвало победу у ЦСКА, Линдберг оформил дубль
  • 22:07
    • Елисеев и Буртасова выиграли серебро в пасьюте «Рождественской гонки»
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Майами» у «Сан-Антонио»?

    «Сан-Антонио» — «Майами». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 30 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Майами»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайлер Хирроу
    В четверг, 30 декабря, «Сан-Антонио» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 19 поражений.

    Обыграв «Клипперс» (116:92), «Лейкерс» (138:110) и «Детройт» (144:109), накануне «Сперс» проиграли «Юте» (104:110).

    В игре с «Джаз» Деррик Уайт отметился 21 очком и 8 передачами. Даг Макдермотт набрал 17 баллов, а Келдон Джонсон и Девин Васселл — по 13.

    Все прогнозы на НБА

    В лазарете «Сан-Антонио» находятся Деджанте Мюррей и Зак Коллинс.

    «Майами»

    «Майами» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 22 победами и 13 поражениями.

    В четырех последних матчах баскетболисты «Хит» обыграли «Индиану» (125:96), «Детройт» (115:112), «Орландо» (93:83) и «Вашингтон» (119:112).

  • Фактор вратаря. Шмейхель помог «Лестеру» завершить год победой над «Ливерпулем»
  • «Ливерпуль» на выезде уступил со счетом 0:1«Лестеру» в матче 20-го тура АПЛ. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Самым результативным в игре с «Уизардс» стал Тайлер Хирроу, набравший 32 очка. Данкан Робинсон добавил 26 баллов, а Джимми Батлер — 25 баллов, 15 передач и 8 подборов.

    За «Майами» по разным причинам не могут играть Юдонис Хаслем, Макс Страс, Пи Джей Такер, Маркиф Моррис, Кайл Лоури, Дуэйн Дедмон, Виктор Оладипо и Бэм Адебайо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сан-Антонио» — 1.64, победа «Майами» — 2.25.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Последние результаты «Сперс» внушают оптимизм, однако потеря Деджанте Мюррея все же может негативно отразиться на выступлении команды в ближайших встречах.

    У «Хит» подобных потерь куда больше, но флоридцы сохраняют стабильность во многом благодаря лидерским качествам Батлера. Именно поэтому нам кажется, что в Техасе они способны победить. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой +3,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сан-Антонио" меньше 110,5» за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Хэбей — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бэйцзин Гоань — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шеньчжэнь — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фамаликан — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Финляндия U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.32
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Блэкпул — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сан-Антонио» — «Майами»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 30.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Майами» у «Сан-Антонио»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры