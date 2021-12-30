В четверг, 30 декабря, «Сан-Антонио» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 19 поражений.

Обыграв «Клипперс» (116:92), «Лейкерс» (138:110) и «Детройт» (144:109), накануне «Сперс» проиграли «Юте» (104:110).

В игре с «Джаз» Деррик Уайт отметился 21 очком и 8 передачами. Даг Макдермотт набрал 17 баллов, а Келдон Джонсон и Девин Васселл — по 13.

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В лазарете «Сан-Антонио» находятся Деджанте Мюррей и Зак Коллинс.

«Майами»

«Майами» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Восточной конференции с 22 победами и 13 поражениями.

В четырех последних матчах баскетболисты «Хит» обыграли «Индиану» (125:96), «Детройт» (115:112), «Орландо» (93:83) и «Вашингтон» (119:112).

Самым результативным в игре с «Уизардс» стал Тайлер Хирроу, набравший 32 очка. Данкан Робинсон добавил 26 баллов, а Джимми Батлер — 25 баллов, 15 передач и 8 подборов.

За «Майами» по разным причинам не могут играть Юдонис Хаслем, Макс Страс, Пи Джей Такер, Маркиф Моррис, Кайл Лоури, Дуэйн Дедмон, Виктор Оладипо и Бэм Адебайо.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сан-Антонио» — 1.64, победа «Майами» — 2.25.

Последние результаты «Сперс» внушают оптимизм, однако потеря Деджанте Мюррея все же может негативно отразиться на выступлении команды в ближайших встречах.

У «Хит» подобных потерь куда больше, но флоридцы сохраняют стабильность во многом благодаря лидерским качествам Батлера. Именно поэтому нам кажется, что в Техасе они способны победить. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой +3,5» за 1.85.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сан-Антонио" меньше 110,5» за 1.80.