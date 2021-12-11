В субботу, 11 декабря, «Атланта» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 13 побед и 12 поражений.

В этом месяце подопечные Нэйта Макмиллана уступили «Филадельфии» (96:98) и «Шарлотт» (127:130), обыграв «Индиану» (114:111) и «Миннесоту» (121:110).

В игре с «Тимбервулвз» Трей Янг отметился 29 очками, 11 передачами и 7 подборами. Тимоте Луваву-Кабарро добавил 23 очка, а Данило Галлинари — 20.

Все прогнозы на НБА

После травм у «Атланты» восстанавливаются Оньека Оконгву, Богдан Богданович, Деандре Хантер, Кэм Реддиш и Соломон Хилл.

«Бруклин»

«Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 17 победами и восемью поражениями.

В декабре команда Стива Нэша успела обыграть «Нью-Йорк» (112:110), «Миннесоту» (110:105) и «Даллас» (102:99), проиграв при этом «Чикаго» (107:111) и «Хьюстону» (104:114).

В поединке против «Рокетс» самым результативным стал Джеймс Харден, записав себе в актив 25 очков, 11 подборов и 8 передач. Кэмерон Томас набрал 18 очков, а Патрик Миллз — 12.

За «Бруклин» точно не сыграют Джо Харрис и Кайри Ирвинг. Кевин Дюрант, получивший день отдыха, должен вернуться в строй.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.82, победа «Бруклина» — 2.00.

Дюрант вернется на площадку, а это значит, что «Нетс» уже не будут столь пассивной в атаке командой, которую мы увидели против «Рокетс».

В ноябре «Атланта» ничего не смогла поделать с одним из претендентов на титул, и в этот раз, как нам кажется, история повторится. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -1,5» за 2.15.

При этом у себя дома «ястребы» попробуют сыграть агрессивно, что должно сделать матч результативным. Еще один вариант — «тотал больше 224,5» за 1.90.