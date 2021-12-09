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    Почувствует ли «Милуоки» сопротивление «Майами»?

    «Майами» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майами» — «Милуоки»
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    Джру Холидэй
    В четверг, 9 декабря, «Майами» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:30 по московскому времени. «Майами» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 11 поражений.

    В пяти последних матчах подопечные Эрика Споэльстры обыграли только «Индиану» (113:104), уступив «Денверу» (111:120), «Кливленду» (85:111), «Милуоки» (102:124) и «Мемфису» (90:105).

    В игре с «Гриззлиз» самым результативным с 24 баллами стал Тайлер Хирроу. Кайл Лоури добавил 17 баллов, а Джимми Батлер — лишь 10.

    Все прогнозы на НБА

    За «Майами» точно не сыграют Батлер, Виктор Оладипо, Бэм Адебайо, Маркифф Моррис и, скорее всего, Калеб Мартин.

    «Милуоки»

    «Милуоки» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и девятью поражениями.

    Начиная с 18 ноября команда Майка Буденхольцера проиграла только «Торонто» (93:97), а ее последней жертвой стал «Кливленд» (112:104).

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    • Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов, Крис Миддлтон отметился 21 баллом и 8 передачами, а Джру Холидэй — 20 очками, 8 передачами и 7 подборами.

    Среди травмированных у «Милуоки» значатся Джордж Хилл, Донте Дивинченцо, Брук Лопес и Семи Оджелей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.44, победа «Майами» — 2.80.

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    Всего несколько дней назад «Бакс» разгромили «Хит» на своей площадке, и с тех пор мало что изменилось. Флоридцы по-прежнему испытывают кадровые проблемы, которые мешают им вернуться на победный путь.

    В то же время действующие чемпионы пребывают в отличной форме, и мы не видим причин, по которым они бы не смогли вновь выиграть уверенно. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Майами" меньше 104,5» за 1.81.

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    «Майами» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Почувствует ли «Милуоки» сопротивление «Майами»?
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