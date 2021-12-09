В четверг, 9 декабря, «Майами» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:30 по московскому времени. «Майами» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 11 поражений.

В пяти последних матчах подопечные Эрика Споэльстры обыграли только «Индиану» (113:104), уступив «Денверу» (111:120), «Кливленду» (85:111), «Милуоки» (102:124) и «Мемфису» (90:105).

В игре с «Гриззлиз» самым результативным с 24 баллами стал Тайлер Хирроу. Кайл Лоури добавил 17 баллов, а Джимми Батлер — лишь 10.

Все прогнозы на НБА

За «Майами» точно не сыграют Батлер, Виктор Оладипо, Бэм Адебайо, Маркифф Моррис и, скорее всего, Калеб Мартин.

«Милуоки»

«Милуоки» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 16 победами и девятью поражениями.

Начиная с 18 ноября команда Майка Буденхольцера проиграла только «Торонто» (93:97), а ее последней жертвой стал «Кливленд» (112:104).

Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов, Крис Миддлтон отметился 21 баллом и 8 передачами, а Джру Холидэй — 20 очками, 8 передачами и 7 подборами.

Среди травмированных у «Милуоки» значатся Джордж Хилл, Донте Дивинченцо, Брук Лопес и Семи Оджелей.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.44, победа «Майами» — 2.80.

Всего несколько дней назад «Бакс» разгромили «Хит» на своей площадке, и с тех пор мало что изменилось. Флоридцы по-прежнему испытывают кадровые проблемы, которые мешают им вернуться на победный путь.

В то же время действующие чемпионы пребывают в отличной форме, и мы не видим причин, по которым они бы не смогли вновь выиграть уверенно. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -5,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Майами" меньше 104,5» за 1.81.