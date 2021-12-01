В среду, 1 декабря, «Бруклин» примет «Нью-Йорк» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и шесть поражений.

Подопечные Стива Нэша обыграли «Кливленд» (109:99 и 117:112), «Орландо» (115:113) и «Бостон» (123:104), прежде чем проиграли «Финиксу» в равной борьбе (107:113).

В поединке с «Санз» Кевин Дюрант к 39 очкам добавил 9 подборов, 7 передач и 4 перехвата. Ламаркус Олдридж и Деандре Бембри набрали по 18 баллов, а Джеймс Харден хоть и промазал все 6 бросков из-за дуги, отметился трипл-даблом — 12 очков, 13 подборов и 14 передач.

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После травм у «Бруклина» восстанавливаются Джо Харрис, Дэвид Дюк и Николас Клэкстон. Кайри Ирвинг не играет из-за отсутствия прививки против коронавируса.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 11 победами и девятью поражениями.

Команда Тома Тибодо стабильно чередует победы с поражениями с 16 ноября, а в своем последнем матче она одолела «Атланту» (99:90).

Алек Беркс набрал 23 очка и сделал 7 подборов. Эван Фурнье добавил 20 баллов, а Ар Джей Барретт — 15. А вот у Джулиуса Рэндла игра не пошла — 8 очков при 3 реализованных бросках в игры из 14.

Под вопросом выход на паркет в ближайшем матче Барретта, Деррика Роуза, Таджа Гибсона и Нерленса Ноэля.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.39, победа «Нью-Йорка» — 3.10.

Понятно, что «Нетс» являются фаворитами противостояния, если не сказать всей Восточной конференции.

Однако, если говорить о раскладах, то нам кажется, что эксперты немного недооценивают «Никс», которые должны вернуться на более стабильный путь после того, как многие их игроки почти избавились от проблем со здоровьем.

Кроме того, не забывайте, что «Бруклин» потратил много сил на «Финикс». Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Йорка" с форой +7,5» за 1.80.

Еще один вариант — «тотал Джеймса Хардена меньше 22,5» за 1.83. В последних матчах у него не идет бросок, поэтому он чаще играет на партнеров, а поскольку у «Никс» довольно крепкая оборона, он вряд ли преодолеет предложенный порог.