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    Почувствует ли «Финикс» сопротивление «Сан-Антонио»?

    «Сан-Антонио» — «Финикс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Финикс»
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    Деандре Эйтон
    Во вторник, 23 ноября, «Сан-Антонио» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции с четырьмя победами и 11 поражениями.

    Команда Грега Поповича сейчас явно не на ходу, о чем свидетельствуют поражения от «Далласа» (109:123), «Лейкерс» (106:114), «Клипперс» (92:106) и «Миннесоты» (90:115).

    В игре с «волками» самым результативным стал Девин Васселл, набравший 18 очков со скамейки запасных. По 12 баллов добавили Келдон Джонсон и Лонни Уокер.

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    За «Сан-Антонио» пока не готовы играть Зак Коллинс и Джок Ландейл.

    «Финикс»

    «Финикс» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 13 матчей из 16.

    В трех последних встречах подопечные Монти Уильямса дважды расправились с «Далласом» (105:98 и 112:104), а также разгромили «Денвер» (126:97).

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    • В игре против «Наггетс» Кэмерон Джонсон записал на свой счет 22 очка, Деандре Эйтон – 21 очко и 8 подборов, а Девин Букер — 17 баллов и 7 передач.

    После травм у «Санз» восстанавливаются Дарио Шарич, Абдель Надер и Фрэнк Камински.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.45, победа «Сан-Антонио» — 2.85.

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    У «Санз» сейчас самая стабильная команда в НБА, которая реализовывает более 47 процентов бросков с игры и очень агрессивна на подборе.

    И хотя плотный график может повлиять на ее усталость, у «Финикса» не должно быть проблем с набором очков против «Сперс», которые в среднем дома пропускают более 115 очков за игру.

    В трех последних играх «Сан-Антонио» набирал в среднем менее 100 очков, забрасывая около 43 процентов бросков. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.90.

    Также поставим на «индивидуальный тотал "Финикса" больше 111,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80.

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    «Сан-Антонио» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Почувствует ли «Финикс» сопротивление «Сан-Антонио»?
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