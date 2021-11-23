«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции с четырьмя победами и 11 поражениями.
Команда Грега Поповича сейчас явно не на ходу, о чем свидетельствуют поражения от «Далласа» (109:123), «Лейкерс» (106:114), «Клипперс» (92:106) и «Миннесоты» (90:115).
В игре с «волками» самым результативным стал Девин Васселл, набравший 18 очков со скамейки запасных. По 12 баллов добавили Келдон Джонсон и Лонни Уокер.
За «Сан-Антонио» пока не готовы играть Зак Коллинс и Джок Ландейл.
«Финикс»
«Финикс» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 13 матчей из 16.
В трех последних встречах подопечные Монти Уильямса дважды расправились с «Далласом» (105:98 и 112:104), а также разгромили «Денвер» (126:97).
В игре против «Наггетс» Кэмерон Джонсон записал на свой счет 22 очка, Деандре Эйтон – 21 очко и 8 подборов, а Девин Букер — 17 баллов и 7 передач.
После травм у «Санз» восстанавливаются Дарио Шарич, Абдель Надер и Фрэнк Камински.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.45, победа «Сан-Антонио» — 2.85.
У «Санз» сейчас самая стабильная команда в НБА, которая реализовывает более 47 процентов бросков с игры и очень агрессивна на подборе.
И хотя плотный график может повлиять на ее усталость, у «Финикса» не должно быть проблем с набором очков против «Сперс», которые в среднем дома пропускают более 115 очков за игру.
В трех последних играх «Сан-Антонио» набирал в среднем менее 100 очков, забрасывая около 43 процентов бросков. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.90.
Также поставим на «индивидуальный тотал "Финикса" больше 111,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.80.