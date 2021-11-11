В четверг, 11 ноября, «Лейкерс» примут «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:00 московскому времени. «Лейкерс» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» в нынешнем сезоне выступают с переменным успехом, занимая восьмое место в Западной конференции — шесть побед и пять поражений.

В конце октября у подопечных Фрэнка Вогеля началась серия из трех побед подряд. Казалось, что вот-вот калифорнийцы совершат рывок вверх по турнирной таблице, но внезапные поражения от «Оклахомы» (104:107) и «Портленда» (90:105) их вновь затормозили.

Накануне «Лейкерс» у себя дома с большим трудом одолели «Шарлотт» (126:123 ОТ). Энтони Дэвис набрал 32 очка и сделал 12 подборов. А вот Расселл Уэстбрук хоть и оформил трипл-дабл из 17 очков, 12 подборов и 14 передач, реализовал с игры лишь 5 бросков из 15.

Все прогнозы на НБА

«Лейкерс» пока не могут рассчитывать на Леброна Джеймса, Тревора Аризу, Кендрика Нанна и Тэйлена Хортон-Такера. Под вопросом остается также участие Дэвиса, Рэджона Рондо и Остина Ривза.

«Майами»

«Майами» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с семью победами в десяти матчах.

Выездную серию баскетболисты «Хит» начали с поражения от «Денвера» (96:113). Встреча завершилась скандалом из-за конфликта между Николой Йокичем и Маркифом Моррисом. Американец грубо сфолил на сербском центровом, который в ответ на полной скорости влетел в спину сопернику.

Моррис упал на паркет, повредив шею, так что его участие в ближайших матчах исключено. А вот Джимми Батлер, который очень хотел выяснить отношения с Йокичем, ограничится выплатой штрафа.

Батлер, к слову, успел набрать 31 очко, но был досрочно снят с игры тренерским штабом, чтобы не нарваться на новый конфликт.

После легких травм у «Майами» восстанавливаются Бэм Адебайо, Тайлер Хирро, Пи Джей Такер, Макс Страс и Калеб Мартин.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Майами» — 1.54, победа «Лейкерс» — 2.50.

Хотя обе команды подходят к встрече с внушительным списком травмированных, калифорнийцы все же находятся в более проигрышном положении из-за точного отсутствия Леброна Джеймса.

С «Королем» в составе «Лейкерс» считаются претендентами на титул, а вот без него играют довольно посредственно.

Потеря Морриса для «Хит», конечно же, не так важна. Если на паркете будут Батлер, Хирро и Адебайо, в успехе гостей можно практически не сомневаться. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" с форой -4,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал больше 214,5» за 1.90. Считаем, что этот тотал явно занижен, учитывая тот факт, что «Майами» пропускал не меньше 110 баллов в трех из четырех последних встреч.