В воскресенье, 7 ноября, «Портленд» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 05:30 по московскому времени. «Портленд» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» переживает явный кризис, ведь он уже проиграл пять матчей из девяти. Трижды подряд он уступил во время недавней выездной серии.

И лишь вернувшись домой, «Трэйл Блэйзерс» прервали неудачную серию, обыграв «Индиану» (110:106).

Дамиан Лиллард в очередной раз откровенно провалил игру, набрав всего 4 очка при реализации 2 бросков из 13. Кто точно не подвел, так это Си Джей Макколлум, в активе которого 27 баллов, 5 подборов и 6 передач, а также Норман Пауэлл — 25 очков.

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При этом «Портленд» остается одной из немногих команд, у которых нет кадровых проблем.

«Лейкерс»

Баскетболисты «Лейкерс» оказались в схожей ситуации. От Леброна Джеймса и компании ожидали яркой и убедительной игры, а они одержали всего пять побед в девяти матчах.

С трудом одолев «Хьюстон» (119:117), калифорнийцы у себя дома не справились со скромной «Оклахомой» (104:107).

Да, «Лейкерс» играли без Леброна, но с Энтони Дэвисом (29 очков, 18 подборов), Расселом Уэстбруком (27 очков, 6 подборов, 5 передач) и Кармело Энтони (21 очко).

Фрэнк Вогель точно не сможет рассчитывать на Джеймса, Кендрика Нанна, Тревора Аризу и Тэйлена Хортона-Такера. У Дэвиса травмирован палец, так что его выход на площадку тоже под вопросом.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.61, победа «Лейкерс» — 2.30.

Несмотря на то, что «Трэйл Блэйзерс» проведут вторую игру за два дня, по крайней мере, их не беспокоят травмы.

Учитывая непонятную готовность Дэвиса и 100-процентное отсутствие Леброна, «Лейкерс» выглядят довольно уязвимыми.

Можно даже ожидать хорошей игры от Лилларда, ведь ему будет противостоять Уэстбрук, который не славится надежными качествами в обороне. Наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -3,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал меньше 219,5» за 1.90. «Лейкерс» даже с Уэстбруком и Энтони может представлять угрозу в атаке, но не такую, чтобы сделать матч сверхрезультативным. Кроме того, на своей площадке «Портленд» неплох в обороне, что доказал во встречах с «Клипперс» и «Мемфисом».