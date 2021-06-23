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    Удастся ли «Финиксу» взять и вторую игру у «Клипперс»?

    «Финикс» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч плей-офф НБА 23 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Клипперс»
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    Девин Букер
    В среду, 23 июня, «Финикс» примет «Клипперс» во втором матче финальной серии Западной конференции. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 04:00 по московскому времени. «Финикс» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» в текущем плей-офф относительно уверенно прошел «Лейкерс» (4-2) и «Денвер» (4-0), так что перед финалом конференции имел достаточно времени на отдых.

    Серию против «Клипперс» подопечные Монти Уильямса начали успешно (120:114), хотя им все же пришлось хорошо постараться, чтобы сломить сопротивление гостей.

    Героем встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, записавший на свой счет 40 очков, 13 подборов и 11 результативных передач. Он стал первым игроком «Финикса» после Стива Нэша, оформившим трипл-дабл в плей-офф.

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    Деандре Эйтон добавил в копилку команды 20 баллов, Микал Бриджес — 14, а Джей Краудер — 13.

    За «Финикс» пока не могут играть травмированный Абдель Надер и Крис Пол, сдавший положительный тест на коронавирус.

    «Клипперс»

    Для «Клипперс» плей-офф проходит в режиме испытания на прочность. В первом раунде команда Тайрона Лю с трудом одолела «Даллас» (4-3), а во втором тоже потратила немало сил на «Юту» (4-2).

    Не имея даже двух дней на подготовку к первой встрече с «Финиксом», калифорнийцы проиграли (114:120), но выглядели более чем достойно.

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    • Пол Джордж набрал 34 очка и забросил 7 трехочковых, Реджи Джексон добавил 24 балла и даже Демаркус Казинс за 13 минут отметился 11 очками.

    У кого не пошла игра, так это у Маркуса Морриса — 6 очков при 0 из 5 из-за трехочковой дуги. Кроме того, Теренс Мэнн набрал всего 9 баллов, хотя перед этим «Юте» забросил 39.

    В лазарете «Клипперс» находятся Кавай Леонард и Серж Ибака.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.44, победа «Клипперс» — 2.80.

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    Несмотря на поражение в первой игре, калифонийцы доказали, что способны на равных бороться с «Санз» даже на их площадке.

    Мы не удивимся, если подопечные Тайрона Лю возьмут вторую встречу, хотя вряд ли это будет сделано легко.

    «Финикс» — одна из лучших команд этого плей-офф, но ей придется несладко без Пола, ведь держаться лишь за счет результативности Букера будет тяжело. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой +5,5» за 1.90.

    Также берем «индивидуальный тотал "Клипперс" больше 108,5» за 1.81. Калифорнийцам есть куда расти, учитывая нереализованный в первой игре потенциал Морриса, Мэнна и Николя Батюма.

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