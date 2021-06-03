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    Почувствовали ли «Клипперс» запах крови?

    «Клипперс» — «Даллас». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч плей-офф НБА 3 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клипперс» — «Даллас»
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    Пол Джордж
    В четверг, 3 июня, «Клипперс» примут «Даллас» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клипперс»

    «Клипперс» неудачно начали серию первого раунда против «Далласа», проиграв обе домашние встречи, во многом из-за того, что «Маверикс» идеально бросали из-за дуги.

    После этого главный тренер команды Тайрон Лю внес некоторые изменения в тактику, что помогло его подопечным отыграться в Далласе.

    Накануне калифорнийцы победили 106:81, реализовав 48 процентов бросков и забросив 13 трехочковых. Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов, Пол Джордж добавил 20 очков и 9 подборов, а Реджи Джейсон — 15 баллов.

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    В лазарет «Клипперс» попал Серж Ибака, участие которого в ближайшей игре остается под вопросом.

    «Даллас»

    «Даллас» пережил не лучший уик-энд, который лишил его комфортного преимущества в серии с «Клипперс».

    Что еще хуже, в четвертой встрече техасская публика стала свидетелем разгрома их любимцев (81:106), которые реализовали всего 34 процента бросков с игры и забросили только 5 из 30 трехочковых.

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    • Лука Дончич, получивший перед этим повреждение, сыграл не лучшим образом, набрав всего 19 очков. Кристапс Порзингис отметился 18 баллами. Третьим в списке бомбардиров стал Бобан Марьянович с 12 очками, тогда как остальные не дотянули даже до отметки в 10 баллов.

    Среди травмированных у «Далласа» значится Дончич, хотя он может выйти на паркет. Точно не сыграет Джей Джей Реддик.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.34, победа «Далласа» — 3.40.

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    Тайрон Лю внес коррективы в игру, и вот его команда уже фаворит противостояния. Сможет ли ответить Рик Карлайл? Опыта этому тренеру не занимать, тем более что он даже приводил «Маверикс» к чемпионству, но проблема в том, что в его распоряжении не такой мощный подбор игроков.

    Да, в теории Дончич способен еще прибавить, но это в том случае, если у него все в порядке со здоровьем, а предыдущая встреча показала, что это далеко не так. Будет ли он чувствовать себя лучше в этот раз — большой вопрос.

    Слишком много фактов говорят против «Далласа», поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -6,5» за 1.81.

    Также берем «победу "Клипперс" в первой четверти с форой -2» за 1.90.

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